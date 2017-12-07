達文西世界紀錄畫作  羅浮宮阿布達比分館展出

（臺灣英文新聞 / 高立寰 綜合外電報導）根據阿布達比羅浮宮（@LouvreAbuDhabi）的推特發文，最新證實為達文西親筆畫作的【救世主】，將展示於羅浮宮於在法國境外有史以來第一個分館。

【救世主】於2011年經過證實確認為最新發現達文西親筆畫作後，於英國國家美術館（National Gallery in London）隆重展出。

達文西的【救世主】在今年稍早於由英國藝術品拍賣行佳士得（Christie’s）所舉辦的拍賣中，以打破世界紀錄的＄450.3億美元賣出，成為有史以來賣出價錢最高的藝術畫作。

在此之前，於2015年在紐約以＄179.4美元賣出的畢卡索（Pablo Picasso）的【阿爾及爾的女人（O版）】（Les Femmes d'Alger (Version O)），為史上價錢最高的藝術品。

佳士得拍賣行至今仍拒絕透露【救世主】背後真正的買主。

根據法國《星期日報》（Le Journal du Dimanche）的報導，【救世主】的買主為兩家投資銀行，並與數家美術館的共同採買協議有關。

【救世主】為少於二十件公認為達文西親筆所繪的藝術品當中的其中一件。在她之前，最近期發掘證實為達文西親筆畫作的為1909年證實的【伯諾瓦的聖母】（Benois Madonna）。