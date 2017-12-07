普丁宣布參加2018總統大選   第四度競選總統

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）俄羅斯現任總統普丁(Vladimir Putin)昨(6)日在參與下諾佛哥羅(Nizny Novgorod)的GAZ汽車工廠活動時，宣布參加下屆俄羅斯聯邦總統大選。根據俄羅斯憲法，普丁本屆任期到後(2018)年5月，下屆總統大選將於2018年3月18日舉辦。

《塔斯社》報導，普廷在GAZ汽車工廠與工人和退伍軍人會面時，宣布了這項消息，「是的，我將競選俄羅斯聯邦總統。」活動現場響起如雷的掌聲。普丁在致詞時首先感謝群眾支持，並表示「相信我們一定會成功」、「俄羅斯將會不斷向前，不會停止」。



普丁於2000年首次當選俄羅斯總統，並於2004年連任成功。由於俄羅斯憲法規定俄國總統只能連任一次，2007年普丁所屬的「統一俄羅斯黨」(United Russia)便推派梅德維傑夫(Dmitry Medvedev)競選2008年總統，梅德維傑夫當選後再提名普丁擔任總理。

同年年底，梅德維傑夫簽署憲法修正案，將總統任期由原本的4年延長為6年。



2012年普丁當選為俄羅斯總統，本屆任期將到2018年5月7日，而下屆總統大選將在後年3月18日舉辦。如果勝出，將是他第四度擔任總統，執政總年數將長達20年。

《美聯社》指出，普丁的支持率高達80%，有望可在2018年3月18日登場的俄羅斯大選勝出。