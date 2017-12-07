「出了國門才知道」　謝金河：這兩家航空公司最好！

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）​財信傳媒董事長、同時也是《今周刊》發行人謝金河昨(6）日在臉書po文指出，昨《今周刊》擧辦了第十屆商務人士理想品牌大調查的頒獎典禮。

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《今周刊》這個獎項辦了10年，讓他印象最深刻的是，長榮航空連續10年拿到這個獎項，可以想像長榮航空在經常出國旅遊的商務人士、心目中的地位。

昨由陳建仁副總統親自來頒這個獎，而謝金河本人剛剛從古巴墨西哥回來，心中有更多感觸。

謝金河表示，「航空公司其實就是一個國家國力的延伸，到了別的國家，從坐上飛機那一刻，到機場、貴賓室、候機室都可以看到一個國家的底蘊。」

​財信傳媒董事長謝金河。翻攝臉書

謝金河在臉書po文中，描述了這次旅行的實際體驗：

→這次從古巴先飛墨西哥，墨航通知延誤逾四個小時，古巴機場很陽春，又沒有網路。廁所馬桶連坐墊、馬桶蓋都不見了，這才感覺到沒有手機打發時間真難熬。

→上了墨西哥航空，機上餐只有一個很難吃的沙拉，加上一片夾乳酪的麵包。要從墨西哥飛LA的這一段，墨西哥航空又延誤，卻遲不宣布登機時間。他到貴賓室，除了簡單的沙拉、花生，什麼都沒有。而且，貴賓室擠滿人。

→到了LA(洛杉磯)，美國安檢向來嚴格，單是排隊就超過一個小時。

謝金河說，最後終於等到上了華航班機，這才真正有回家的感覺。他認為，華航與長榮的服務是一流水準，上了自己國家航空公司的班機，才會發現自己的航空公司有多好。

這些年來，各界偶爾對這兩家公司有點意見，「但出了國門才知道自己的航空公司有多好。」

這兩年，謝金河體驗過俄羅斯航空、以色列航空、英國航空、國泰航空⋯⋯但他還是覺得--長榮、華航最好！也希望長榮、華航成為台灣的驕傲！

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