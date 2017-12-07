川普承認耶路撒冷為以色列首都  準備遷大使館

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國總統川普昨(6)天承認耶路撒冷為以色列首都，並已下令國務院提出將美國駐以色列大使館從首都特拉維夫(Tel Aviv)遷移至耶路撒冷的計畫。歐盟嚴正關切此舉可能影響中東和平，另重申支持重啟巴以兩國方案和平進程。



川普昨天宣布，承認耶路撒冷為以色列首都。他表示，可能有許多人對此有不同意見。但延後承認並未能達成和平，所以現在是承認的時機。

川普說，這項決定並非表示美國將背離對以色列和巴勒斯坦永久和平的堅強承諾。美國仍然堅定承諾促成雙方可以接受的和平協議，而且如果以、巴雙方都同意，美國準備支持「兩個國家」的解決方案。

對此，美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)表示，國務院將立即遵照總統川普的命令，準備將駐以色列大使館從特拉維夫遷移到耶路撒冷。

但提勒森也說，「美國人的安全是國務院最高優先工作，在協同其他聯邦機構下，我們已執行有力的安全計畫，以保護受影響地區的美國人安全。」

川普這項宣布，將為他帶來許多國內政治上的好處，獲得許多美國猶太人和基督教福音派教徒支持。根據蓋洛普(Gallup)民調，川普目前施政滿意度僅約37%。

不過，川普此舉除以色列大聲叫好外，世界各國，特別是阿拉伯國家，大都表示反對的態度。巴勒斯坦解放組織(PLO)更表示，川普這項決定摧毀了「兩國方案」解決以、巴衝突的希望。



歐盟外交和安全政策高級代表墨格里尼(Federica Mogherini)晚間發布聲明表達嚴正關切，說川普這項決定可能影響中東和平前景。



墨格里尼強調歐盟立場不變，即耶路撒冷地位問題必須透過談判來解決，歐盟重申支持重啟巴以兩國方案和平進程。呼籲所有相關者應冷靜和克制，重點應是為解決地位問題的談判創造條件。

聯合國也表示，耶路撒冷的歸屬必須透過以色列和巴勒斯坦之間的和平談判來決定。



由於耶路撒冷是猶太人、穆斯林和基督徒的宗教聖地，以色列宣稱擁有主權，不為國際社會承認，川普此舉將引爆高度爭議。