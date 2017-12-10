便宜沒好貨？英警教避免「聖誕節購物詐騙」

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）聖誕節即將到來，在這個充滿歡樂的日子裡，商人無不絞盡腦汁想要吸引消費者拿出更多的錢，因此各種促銷手法層出不窮，但是，哪些是真的哪些是假的，你又看清楚了嗎？

英國詐騙舉報中心(Action Fraud group)警告，依消費者選擇禮物的習慣，免費提供手機、珠寶、衣服和鞋子的手法，最有可能是假的，光是2016年一年，英國全國的消費者就在聖誕假期間，因為這類型的詐騙手法，損失了將近1600萬英鎊。

警方指出，最常讓消費者落入陷阱的，是部份的名牌商品，像是愛迪達(Adidas)的Yeezy系列慢跑鞋、凱莉詹納(Kylie Jenner)化妝品、Fitbit智慧型健身手錶，還有一些新奇的科技產品，像是無人機、多功能的吹風機等。

或許是因為利用欺騙的方式賺錢太好賺了，2015年和2016年間，假期詐騙增加了足足25%，其中又以線上拍賣最容易讓消費者受騙上當，足足有65%來自ebay等線上拍賣網站，買家常常以為撿到便宜，殊不知付款後遲遲沒有收到產品，或是收到了，卻名實不符。

這也促成了「想好再下手」(#ThoughtThatCounts)標籤的興起，鼓勵消費者在付款前先暫停一下，好好思考這個商品的來源有沒有問題。

倫敦警察局經濟犯罪調查科總稽查長戴夫．克拉克(Dave Clark)指出，聖誕假期間消費者會變得比較敢於花錢，詐騙者正是抓緊了這個心理，因此消費者應該有義務讓自己更小心，才能遏止犯罪。

【避免被「聖誕詐騙」的小撇步】

 如果有個商品的價格比你預期的便宜太多，那這只有幾個可能性：

1.  它是假貨

2.  品質很差，或是可能是壞的

3.  這個東西根本不存在

4.  在拍賣網站上使用paypal等付款方式

5.  如果要買票，記得從官方網站購買，且不要一次付清款項

6.  做些功課，確保你搶到的「超值優惠」是真的