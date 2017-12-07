面對中國 林榮基：台灣就是香港的方向

（中央社記者繆宗翰台北7日電）對於中國政經影響力持續擴張，前香港銅鑼灣書店店長林榮基曾對中央社記者說，對台港來說，中國研究更加重要，台灣不能不重視這項問題，因為台灣的方向，就是香港的方向。

8月夏季週末晚間，西門町的街頭熱鬧喧嘩。林榮基在當地已住了數天，為明年來台開設書店考察適當店址。不似2月訪台時那般重重警力戒備，這次林榮基能閒適的坐在西門町街頭與記者訪談。

被問到為什麼經歷出版禁書被捕，仍致力於這項工作，甚至希望到台灣開設書店，林榮基說，目的就是「要讓人們獲得充實、開放的思想」。

林榮基說，中國大陸資訊封閉，很多大陸人過去都跑到銅鑼灣書店買書，但現在已經不可能了；而台灣政府受到媒體監督，具有開放言論的環境，種種因素都促使他選擇在台灣開設書店。

談起書本與出版，林榮基的話匣子便停不住了。他認為，無論台灣或香港想要爭取什麼樣的政治體制或民主自由開放，都必須仰賴年輕人，年輕族群更必須具備充實的論述能力與思想底蘊，「開學校我沒本事，開書店我還是可以的。」

他提到，選擇在台開設書店也是看準了許多陸客會到台灣選購書籍，希望能透過書店，讓中國大陸的人能夠獲得更多不一樣的訊息，「給他一本書他就會自己思考。」

但令林榮基憂心的是，台灣的年輕族群對中國大陸這個「最大的威脅」莫不關心，這種現象在20多年前便已出現。當時，關於中國大陸研究的書籍在台灣不好賣，反而在香港好賣，「這就是證據」。

對此，林榮基直呼，這樣的狀況必須改變，因為面對中國大陸「你們（台灣）的方向就是我們（香港）的方向」。這也是為什麼他願意到台灣一試，希望為這裡提供更多不一樣的聲音。

當記者問到面對中國壓力，是否會希望到台灣尋求政治庇護時，林榮基立刻否認，並說「台灣的民主自由是靠多少人流血才換得的，我怎麼能平白無故，坐享其成。」

他也坦言，自己多少感受得到，在目前複雜的兩岸情勢下，自己的身分來台多少會讓台灣政府感到為難。因此，他不會在台灣長期居住，只會以開設書店的方式，提供更多台灣、香港，乃至中國大陸的有志之士，更多元取得資訊的管道。1061207