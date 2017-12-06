臺、柬、美、澳跨國共製音樂劇 紐約藝術節演出

（台灣英文新聞/黃慧瑜 台北綜合報導）由多國共製的「南國悲歌：柬埔寨安魂曲」(Bangsokol: A Requiem for Cambodia)音樂節目，12月15、16日受邀於紐約布魯克林音樂院(Brooklyn Academy of Music, BAM)下一波藝術節(Next Wave Festival)舉行美洲首演，呈現新南向政策文化交流計畫成果。

台北愛樂文教基金會、柬埔寨生活藝術中心(Cambodian Living Arts, CLA)、布魯克林音樂院(BAM)及墨爾本藝術中心(Arts Center Melbourne)跨國共製「南國悲歌：柬埔寨安魂曲」，結合西方交響、合唱、柬埔寨傳統音樂、劇場及多媒體影像呈現，內容以柬埔寨1970年代紅色高棉大屠殺事件為背景，回顧並紀錄歷史，進而期許世界和平，一同追求轉型正義的精神不言可喻。

本製作邀集柬埔寨、美國、澳洲及台灣等國藝術專業人士合作，包括兩位紅色高棉倖存者：作曲家Him Sophy、電影導演Rithy Pahn，美籍作詞者Trent Walker、澳籍舞台導演Gideon Obarzanek等人，以及結合了柬埔寨傳統民音團、大都會樂團以及台北愛樂室內合唱團的演出團隊陣容。

台北愛樂文教基金會與柬埔寨生活藝術中心合製節目，堪稱是台灣新南向文化交流大型計畫的開路先鋒，在各方資源協助下竭盡所能共同完成此一作品。在音樂作曲、影像創作及舞台設計等大致抵定時，台北愛樂克服了語言、行政及文化差異各種難題，迎接了來自世界各國逾50人的創作及演出團隊到台灣進行為期近2週的排練及預演，為「南國悲歌」一劇至世界各國重要劇場及藝術節演出前做好萬全準備。

「南國悲歌」世界巡演另一特殊之處，是秉持著跨國共製的精神，除了固定成員柬埔寨傳統民音團及台北愛樂室內合唱團，至各國演出時邀請當地樂團加入陣容，有助接地氣增加觀眾認同，也宣揚愛與和平四海一家的理念。台北預演時由台北愛樂青年管弦樂團擔綱，美國演出則由大都會樂團(Metropolis Ensemble)助陣。

柬埔寨生活藝術中心醞釀多年的「南國悲歌」製作，在文化部跨域合創計畫補助下，與台北愛樂文教基金會一起加速達成最後一哩路，愛樂回顧一年來的點點滴滴，難得的跨國共製經驗、合唱團學習南傳佛教巴利語吟唱、理解消化紅色高棉歷史事件傷痕、乃至台、柬攜手闖蕩澳、美各國藝術節大劇院，都是一趟不思議的旅程，累積出新南向文化交流的具體成果。

「南國悲歌：柬埔寨安魂曲」於12月15、16日於紐約布魯克林音樂院下一波藝術節舉行美洲首演，接續於12月19、20日巡迴至波士頓ArtsEmerson劇院演出。

演出時間：2017年12月15、16日(週五) 晚間7:30

地點：布魯克林音樂院 (30 Lafayette Ave., Brooklyn, NY 11217) Howard Gilman Opera House, Peter Jay Sharp Building