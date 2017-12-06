期交所：年捐280萬助18所國中小學排球隊提升競賽技能

期交所長期協助政府推展學校體育活動，鼓勵培育潛力球員，今(2017)年再度捐助新台幣280萬元，贊助全台18所國中(小)學排球隊之相關訓練經費，分別為新北市積穗國小、宜蘭縣礁溪國小、桃園市大安國小、雲林縣北辰國小、苗栗縣苑裡國小、新北市鶯歌國中、基隆市八斗國中、花蓮縣宜昌國中、新竹縣忠孝國中、臺中市雙十國中、彰化縣福興國中、南投縣草屯國中、嘉義縣新港國中、嘉義市北園國中、臺南市學甲國中、高雄市前鎮國中、屏東縣新園國中、屏東縣明正國中。

期交所劉連煜董事長表示，期交所為關懷偏鄉、協助政府推展校園運動，培育我國體育人才，自2015年起，透過教育部體育署之媒合，針對政府資源較缺乏之排球與足球項目，提供學校訓練經費，3年多來，獲捐助之學校均積極持續培訓球員，增加球隊參賽經驗，不僅選手自身球技進步，球隊亦能爭取到各級賽事之佳績。以過去一年為例，18所贊助學校排球隊中，共有13所學校打進國內主要排球盃賽國中(小)組前8強，再以2017年新北市第四屆全國城市盃排球錦標賽為例，桃園市大安國小、新北市積穗國小、鶯歌國中、宜蘭縣礁溪國小等成績表現均十分優異。劉連煜董事長也表示，期交所除了贊助國中(小)學排球隊外，也已持續四年贊助屏東縣瑪家國中足球隊，提供訓練相關經費，鼓勵參加各級球賽，讓偏鄉孩子鍛鍊體魄，期望足球能在我國如棒球般向下紮下堅實的基礎。