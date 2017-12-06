中華電信再獲《今周刊》「商務人士理想品牌大賞」最佳電信業者

中華電信以優異的品牌實力，今（6） 日獲得台灣5000大企業經理人青睞，再度蟬聯《今周刊》「 商務人士理想品牌大賞」電信類首獎， 稱霸10年該獎項電信業第一名。中華電信董事長鄭優表示， 公司會持續秉持以客戶為中心的服務精神， 在數位經濟浪潮下推出更多整合性服務， 成為商務人士最信賴的服務首選。

中華電信指出，身為全台最大的行動通信與固網寬頻服務提供者， 中華電信有強大的客戶基礎與豐富的整合性服務經驗。 為了在數位經濟下提供商務與個人客戶更廣泛、 優質與多元的應用體驗，公司近年來不斷以內部堅強的技術能量， 結合大數據分析、AI、AR等能力， 開發各種影音與數位生活應用， 積極為商務人士或個人用戶提供最便利的數位服務體驗。

此外，中華電信近年來亦積極耕耘企業客戶市場， 不斷導入資通信新技術，為企業量身打造優質的解決方案， 拓展服務範疇。 董事長鄭優除了在頒獎典禮上感謝今周刊的獎項肯定外， 並進一步表示，「商務人士對中華電信品牌的肯定， 就是我們進軍企業客戶市場最強有力的後盾與資產。 我們會永遠走在最前面，持續成為企業界最值得信賴的合作夥伴。」

《今周刊》今年舉辦第十年「商務人士理想品牌大賞」評選， 以電話訪問方式，針對台灣TOP 5000大企業主、中高階主管、醫師、律師、會計師與《今周刊》 訂戶等共約1100位專業人士進行調查， 選出各行業的最佳理想品牌， 幫助各界瞭解和分析台灣品牌的最新動態與發展趨勢。 自2008年第一屆「商務人士理想品牌大賞」頒發以來， 中華電信已連續10屆榮獲電信業最佳領導品牌， 獲得商務人士肯定，成為唯一連續10年獲獎的電信業者。