揭開烏來校史世紀情  傳承泰雅文化教育心

新北市立烏來國民中小學是一所擁有羣山環抱，桶后、南勢兩溪纏繞，充滿原民采風的山谷學校。創校於明治41年(西元1908年)，歷經中小學兩校分立(1908~1975)、中小學併校分治(1975~2000)、中小學九年一貫(2000迄今)三個時期。明治44年(1915)遷至烏來，更名為「烏來蕃童教育所」；民國57年(1968)創設「臺北縣烏來國民中學」，民國64年(1975)國中、國小合併為「臺北縣立烏來國民中小學」。多年來，積極培育泰雅優秀學子，堅定傳承泰雅民族教育。

烏來國中小在烏來地區屹立超過一世紀，在洪慶源校長邀集校內資深老師、退休老師、部落耆老提供及整理舊照片，並同時查閱檔案室資料、考究歷史文獻等多方努力下，校史大事紀終於在今天(12/6)正式揭牌。家長會張仁傑會長欣然說道他的爺爺當年就是畢業於烏來蕃童教育所，還有他的父親和他，一家三代都是校友，而他的3個孩子目前正就讀國中部及國小部，未來將是四代都是校友。另外，年邁的高富貫區長、王建章議員也侃侃而談，回憶當年讀書時的榮景盛況，感念烏來國中小超過一世紀的情感歲月，也積極推崇學校堅持原民文化與多元價值的教育理念。

從一張張古老的照片到現代學生的卓越表現，歷經110年的演替發展，見證學校的教育發展的成果，無論是教學創新、科學教育、閱讀教育、藝術教育、多元文化教育、體育競賽、全國語文競賽、原住民族語朗讀比賽、鄉土歌謠比賽，以及校園防災教育等，在全國性的評比中皆屢獲佳績、深受各界肯定。近年來，更大力推動民族教育，辦理原民文化課程與教師原民文化專業研習，讓烏來國中小的存在，不僅提供在地學子一個接受國民教育的場域，也讓學校肩負起保存與傳承原民泰雅傳統文化的使命。

兩年前的蘇迪勒颱風，讓烏來一夜之間成為孤島，也瞬間摧毀了烏來國中小部分校舍。但師生之間緊密的情感及重建校園的信心卻未受風災影響，學生們的琅琅讀書聲與樂觀開朗的歡笑聲，總能掩蓋機具的隆隆運作聲。短短一年，校園各項復建工程圓滿完成，學校的校舍變得更安全穩固，校園處處充滿泰雅風情，展現出全校師生不畏困阻、愈挫愈勇的信念與韌性。

在校史牆正式揭牌的今天，烏來國中小又寫下了歷史的新頁。學校將持續以「傳承、適性、卓越、宏觀」的教育核心價值，來詮釋「泰雅風情新教育」的烏來圖像，作為「烏來心、泰雅情、國際觀」教育願景的再出發。在烏來，大地上的一切都是神聖的美的化身，也讓人感受到烏來最美老師心、最真學生情的校園風景。