癌症年輕化 四癌篩檢有助早期發現及早治療

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）惡性腫瘤（癌症）已連續35年蟬聯國人十大死因之首，死亡也比例逐年增加，癌症顯然已成為國人健康的頭號殺手！亞東紀念醫院院長林芳郁表示，癌症早期皆無明顯症狀，當出現症狀後就醫，可能已進展為晚期甚至是轉移。為提升民眾癌症篩檢的意識、鼓勵患者積極治療，亞東紀念醫院與台灣諾華股份有限公司舉辦聖誕節癌症關懷活動，讓醫院充滿溫暖與祝福、不再冷冰冰。

根據院內統計，105年共有37,834人接受篩檢，子宮頸癌約占37%，大腸癌與口腔癌各佔30%及10%，乳癌則有23%。平均每100位接受篩檢個案，就有8位為陽性，比率可說非常高！亞東紀念醫院院長林芳郁表示，因此院內每年都會鼓勵民眾主動進行四癌篩檢(大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌)。惟民眾主動篩檢的意識並不高

亞東紀念醫院腫瘤科暨血液科林世強主任表示，四癌篩檢中就以乳癌的篩檢人數最低，主要原因是許多女性怕痛或是對乳癌篩檢沒有正確認知等，但據103年資料顯示，台灣共有11,769位乳癌患者，更是女性十大死因之首。

林世強主任進一步說明，除了四癌篩檢外，亞東紀念醫院也鼓勵40歲至64歲之成人，每三年健檢一次，65歲以上則呼籲應每年一次。林世強主任強調，健檢項目中的抽血檢查是能發現「血癌」如：急性淋巴性白血病、慢性淋巴性白血病、急性骨髓性白血病、慢性骨髓性白血病等惡性血液疾病之關鍵。林世強主任表示，「血癌」之所以會令人聞之喪膽，在於症狀並無特異性，時常需要各科醫師提高警覺，協助患者進行轉診，才能及早治療。

今年《你的幸福集氣 我的抗癌勇氣》—聖誕節癌症關懷活動將持續整個12月，首次將聖誕節全景帶進醫院，打造3D雪地地景、搭建歐式小木屋，添加聖誕節的氣氛。除此之外，提供四款不同形式的明信片，民眾可挑選後，透過文字的力量，寫下對醫護人員、家人、朋友、癌症病友的感謝及祝福。亞東紀念醫院癌症資源中心會定期將明信片發送給癌症病友，期望能鼓舞病友的士氣，成為他們的抗癌勇氣！