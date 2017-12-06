【出奇招】躲經濟制裁幫主子籌錢　北韓網軍賣遊戲外掛

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)我們玩遊戲遇到的外掛程式，可能是北韓人做的？！北韓似乎已窮到賺錢不擇手段的地步。韓國《朝鮮日報》獨家報導，北韓勞動黨管轄的駭客集團，為了賺錢，編寫了知名網路遊戲「天堂」和「突擊風暴」的作弊外掛程式，並交由南韓遊戲業者進行販賣，再命其將販賣所得約三百萬台幣，匯至北韓方指定的戶頭。

南韓法院依違反國家保安法，判決南韓遊戲業者有罪。雖然這不是第一次有南韓遊戲業者和北韓合作，販賣破壞遊戲公平性的外掛程式。但這是首次發現雙方長期接觸，並保持穩定資金往來，而遭到國家保安法處罰。

判決書中指出，被告從2010年9月開始，在中國和北韓政府出資的「綾羅島資訊中心」（릉라도 정보센터）有往來。

「綾羅島資訊中心」隸屬於幫金正恩家族籌錢的北韓「勞動黨39號辦公室」管轄之「朝鮮綾羅島貿易總公司」（조선릉라도무역총회사）。該公司總部在北韓首都平壤，並在中國杭州和丹東設有分公司。

「綾羅島資訊中心」負責開發外掛程式，來幫金正恩籌得統治北韓所需的資金。

法院稱，被告在2013年從「綾羅島資訊中心」拿到線上遊戲「天堂」的「自動打怪」外掛，並販賣給大量玩家。

所謂的自動打怪外掛，是指可以自動和遊戲中敵人戰鬥，幫助玩家不費時間，快速提升等級並取得寶物的外掛程式。除了「天堂」之外，被告還積極參與販賣其他遊戲的外掛程式。

法院判斷，在雙方互動過程中，被告已得知他們是在為北韓服務。法院調出被告聊天室記錄，指出北韓人員曾向被告說「我們每從老闆（指被告）那裏領50塊人民幣。就會貢獻40塊人民幣給國家」，明確表示販賣外掛程式之所得，會進到金正恩的口袋。

儘管如此，被告還是持續和他們交易，並且匯了數百萬台幣的金額，進入他們的戶頭。

雖然在過去也曾有類似事件，但當時由於金額只有三萬多台幣，因此法院沒有援引國家保安法進行判決。但是在本次事件中，不只雙方交易金額達數百萬台幣，而且聊天室記錄內容也相當完整，可說是罪證確鑿。

被告將上訴至最高法院。