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「法國貓王」強尼哈立戴癌逝　享壽74歲

By 林靜怡／綜合外電報導,台灣英文新聞－編輯
2017/12/06 15:54

Johnny Hallyday. (照片由美聯社提供)

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 法國傳奇樂壇歌手，同時也是第一位搖滾巨星強尼哈立戴(Johnny Hallyday)，當地時間6日在巴黎的住家因肺癌過世，享壽74歲。

他的妻子Laeticia Hallyday向法新社(AFP)發布新聞稿表示，「在我寫下這些字句的同時，我仍然不相信，我的男人不在了。就如同他一生中生活在勇氣和尊嚴一樣，他在今晚離開了我們。」

綜合哈芬登郵報(the Huffington Post)、《費加洛報》(Le Figaro)及其他外媒報導，強尼哈立戴深深影響法國樂壇，60年來留下上千首膾炙人口的歌曲。

本名Jean-Philippe Smet 的他，於1943在巴黎出生。強尼是在60年代展開他的歌手生涯，也是首位打破法國「香頌」傳統，引進美式搖滾曲目的歌手，讓搖滾音樂在法國廣受歡迎，更是被譽為「年輕人的偶像」。

2016月11月，強尼被診斷出罹患肺癌，他努力對抗病魔，並被他朋友Eddy Mitchell譽為「Robocop」、像「機器戰警」般英勇。

今年夏天，種種跡象都顯示他的健康狀況有好轉跡象，於是和好友們到Vieilles Canailles作了最後的巡迴演出。

他的妻子在新聞稿中說，強尼曾因呼吸困難而住院，經過6天的治療，他決定出院返家休養。但最後他仍不敵病魔，與世長辭。

強尼身後留下四名兒女，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在得知消息後，向強尼的妻子、孩子們及其樂團，還有他的朋友與粉絲致哀，並表示「全國都在為他哀掉」。

全球各地的知名歌手，如席林狄翁(Celine Dion)，Michel Polnareff等人，也粉粉對這位搖滾巨星的辭世表示哀悼。

強尼哈立戴的音樂生涯，橫跨三個世代，銷售超過1億片音樂CD。從搖滾音樂到80年代的流行樂曲，再回到藍調與搖滾，諸多膾炙人口歌曲如 "Le Pénitencier", "Noir c'est noir", "Retiens la nuit", "Que je t'aime", "Gabrielle", "La musique que j'aime", "Ma gueule", "Quelque chose de Tennessee", "Allumer le feu", "Marie"……不勝枚舉。

這位「年輕人的偶像」，將永存於全法國粉絲的心中。
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