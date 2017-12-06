回顧2017年：全球各地重要的17個「第一次」

(臺灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)根據美國《紐約時報》報導，今年全球一共發生了17件事，對未來一年將具有關鍵性的影響：

1. 台灣法院同性婚姻合憲的解釋

台灣司法院大法官宣布，現行《民法》未保障同性婚姻自由及平等權已屬違憲，給予立法機關2年時間，完成相關法律修正或制定程序，保障同性婚姻的權利。此舉成為亞洲首例。

2. 科學家研發出將圖片檔案存入DNA內的技術

科學家發現一種可以把圖片檔案存入DNA的方法。哈佛醫學院研究人員將1878年一位攝影師所拍攝的一張馬照片檔案存入細菌的DNA中。在細菌分裂與複製的過程中，存入照片檔案的DNA仍存活下來。此創舉無疑為科技發展的一項里程碑。

3. 巴西面臨20年來首次罷工事件

今年4月巴西發生20年來首次罷工事件。勞工團體上街抗議，與當地警察發生大規模暴力衝突事件。主因是勞工團體不滿現任總統制定的勞工相關法律與縮減國民退休金。

4. 英國情侶成為第一對在南極舉辦婚禮的新人

今年7月，英國一對情侶在攝氏零下的寒冷天氣中，於南極的一座島上完成終身大事。這對情侶成為第一對在南極正式舉辦婚禮的新人。

5. 新任樞機主教來自不同國家 更多元、更具代表性

天主教教宗方濟各於今年6月舉行5名新任樞機主教隆重的擢升典禮。其中4名為首次被授予此殊榮，分別為西非馬里共和國的澤爾博樞機（Jean Zerbo）、瑞典斯德歌爾摩的阿爾伯勒柳斯樞機（Anders Arborelius）、寮國巴色宗座代牧區的曼坎昆樞機（Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun）、薩爾瓦多的查韋斯樞機（Gregorio Rosa Chávez）。

6. 在法國，過瘦的模特兒已經過時了

時尚大國法國，於今年制定新法，嚴禁體重過輕的模特兒。而這項新法律已從今年5月起實施。法國模特兒的健康狀況現在還需要醫生的背書。

7. 臉書推出第一部VR電影

美國臉書公司今年推出自製首部虛擬實境(VR)電影，並於「辛丹斯電影節」（Sundance Film Festival）首映。電影背景設定為美國1980年代的郊區，片長40分鐘。

8. 美國科學家首次成功修復人類胚胎的DNA

根據今年8月《自然》雜誌（Nature）一篇研究指出，今年美國科學家首次成功修復人類胚胎的DNA。此技術未來可用於修除人類胚胎中，未來恐因心臟病發導致猝死的基因。

9. 中國工業水準大幅提升

中國第一架國產飛機在今年4月亮相。而第一艘國造軍艦，也將於2020年完工。中國希望能透過擁有製造C919的技術，打入航空製造業市場。

10. 加拿大發行「螢光硬幣」

為慶祝建國150周年，加拿大皇家鑄幣局(Royal Canadian Mint)今年發行一款會在夜間發光的彩色硬幣，並正式流通於市面。

11. 癌症用藥大突破

美國食品和藥物管理局（FDA）核准了美國藥廠默克（Merck）的治癌藥吉舒達（Keytruda），成為化療之外的搭配用藥。醫師可於非小細胞肺癌患者的化療方案中添加此藥，替癌症病患帶來新希望。

12. 考古學家認定最大的恐龍蛋化石為偷蛋龍

於25年前在中國中部發現的至今最大的恐龍蛋化石，考古學家認定該化石為偷蛋龍（oviraptorosaur）的卵。偷蛋龍擁有喙狀嘴、羽毛，頭頂具有骨質冠飾。

13. 印度單次發射104枚衛星破世界紀錄

印度太空署今年2月單次將104枚衛星發射至太空軌道，打破2014年，俄國單箭射出37顆衛星的世界紀錄。

14. 尼泊爾20年首場地方選舉

睽違20年，尼泊爾於今年9月舉辦首場地方選舉。尼泊爾深陷政治動盪多年，此次地方選舉象徵尼泊爾戰後轉型為聯邦民主政體的成功第一步。

15. 當心星艦奇航記中的博格人（Borgs）？

今年部分公司開始利用科技，在員工體內植入晶片。儘管這些公司宣稱，員工有選擇被植入晶片與否的權利，仍引起外界對於隱私方面的疑慮。

16. 美國巴斯奎特的畫作《未命名》以破紀錄天價售出

有「黑人畢卡索」之稱，美國英年早逝的藝術家巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)，其1982年的畫作《未命名》(Untitled，1982)，於今年五月以天價1億1千零50萬元美金的天價售出，打破美國藝術家畫作售價紀錄。

17. 解剖學教課書大改寫

愛爾蘭林莫瑞克大學醫院（University Hospital Limerick）今年的最新研究指出，人體中的器官應該多列一項。原為人體消化系統中的腸繫膜（mesentery），現科學家將其重新定義為器官，而非僅為腹內的組織之一。

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