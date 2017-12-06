促轉條例 蔡英文：台灣自由民主重要里程碑

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）兼任民進黨主席的總統蔡英文周三在民進黨中常會前表示，促進轉型正義條例通過，是台灣自由民主的一個重要的里程碑。



她說，期待這一天的到來，那就是在轉型正義完成之後，台灣不再有任何政黨，需要再背負威權統治的包袱，人民不再因為痛苦的歷史記憶而相互仇恨，台灣會蛻變成一個不一樣的國家。我們的民主，也會更往前走一步。



蔡英文指出，她在今年紀念二二八70週年的那天曾經說過：「轉型正義的目標是和解，而不是為了鬥爭，這是政府會堅持的原則。當所有人民能夠一起面對過去，整個國家才能夠走向未來。」



她說，感謝民進黨黨團所有成員，特別是立法院黨團總召柯建銘在這一年多來的堅持和努力，讓促轉條例終於在昨天三讀通過。



另外針對勞基法修正案爭議，蔡英文5日在臉書上表示，會「虛心接受」，並負起最後責任。

蔡英文在5日臉書貼文如下：

這段時間以來，台灣社會對於勞基法修正案有許多寶貴的意見和批評，不管是針對行政部門或民進黨立院黨團，或是針對我個人，我們都虛心接受。

國會這個會期的挑戰有很多，不只是勞基法修正案，包含今天正在進行審議的「促進轉型正義條例」草案，以及其他許多的優先法案，都是社會所期待儘速通過的改革法案。

我們有責任讓國家繼續向前運轉，而不是拖延。這段時間，行政院賴院長率領的行政團隊，以及民進黨立院黨團的委員都非常努力。

民進黨是一個民主政黨，整個執政團隊本來就會有許多不同意見和想法。但是，在經過民主討論後，全黨能夠在彼此說服和尊重的前提下，團結一致，共同承擔執政的責任，這才是負責任的政黨。

所有政務的推動，我會與賴院長及執政團隊共同承擔。而我作為總統和黨主席，會負起最後的責任。