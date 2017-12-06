面對北韓挑釁 日本將引進新飛彈

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)金正恩接二連三的挑釁行為，讓東北亞局勢日益緊張。日本《時事通信社》報導，日本政府在昨（5）日晚間開始研討，是否要裝備射程超過900公里的長程巡弋飛彈。長程巡弋飛彈的好處是，可以在敵方雷達無法捕捉的遠方進行發射。表面上，日本政府稱這是為了加強離島防衛，但實際上，巡弋飛彈也可以用來攻擊敵方軍事基地，因此日本政府似乎打算藉此獲得打擊敵軍基地的能力。

而根據日本《產經新聞》報導，目前日本政府除了考慮引進美國的對地飛彈JASSM-ER，和對艦、對地飛彈LRASM之外，也已經在明年度預算中編列新的飛彈費用。內部人士表示，該飛彈是挪威等國正在開發的「聯合打擊飛彈」，射程約500公里，擁有從上空攻擊軍艦的「空對艦」，以及打擊地上標的「空對地」兩種能力。目前計畫裝載於今年度開始服役的，是航空自衛隊最新隱形戰鬥機F35A。這會是航空自衛隊第一次裝備空對地飛彈。

JASSM ER(圖片來源：維基百科)

不過，日本官房長官菅義偉在今早舉行的記者會中說明，日本政府尚未決定是否要將JASSM-ER，和LRASM之費用，編列進明年預算，但他也強調「我國面對的安全環境相當嚴峻。政府有責任，隨時思考必須如何在當前國際情勢下，保護國民的生命以及和平的生活環境。」

另外，根據日本《NHK》報導，日本部分反對以武力解決國際紛爭的在野黨批評，長程飛彈可以在日本領土內攻擊到北韓基地，不滿政府食言不會讓自衛隊擁有能攻擊敵方基地的「敵軍基地攻擊能力」。

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