全球企業高峰會落幕 台灣女性創業家登印媒頭版

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）美國及印度政府共同主辦的全球企業高峰會（2017 Global Entrepreneurship Summit；GES）已經順利落幕，這是GES舉行8年以來，首次在南亞舉辦，也是第一次女性參與者過半，達到高達52.5％的記錄。

台灣隊由4位傑出女性創業家組成，在此次隊伍中十足亮眼，不僅在GES官方宣傳短片上，台灣代表搶下第一片頭，一張拿著國旗包包在大會logo前的合照，更登上印度當地媒體The hindu的頭版頭條。

台灣參與盛會的4位女性分別是林筱玫(HEX 瑞德感知 －動態導引系統創辦人)、胡德琦(LET'S DOMI 綠然生活好世界創辦人)、王琍瑩(AppWorks法律長)與黃瓊雅(亞洲·矽谷計畫行政長)，她們應用物聯網提升消防安全、促進能源使用率、提供新創企業法律諮詢、促成天使基金投資新創企業等。

黃瓊雅說，此次高峰會主題為女性創業，她與其他三位女性創業家都是由美國在台協會出面邀請，她們形容這次經驗為「非常美妙驚喜的旅程，與來自世界各地智慧和才華兼具的夥伴們互相交流。」

黃瓊雅指出，美國總統助理伊凡卡·川普誠然是此次高峰會上相當受到注目的焦點，她20多分鐘的演講甜美又鼓舞人心，並點出女姓創業仍面對很多挑戰，在創投上及業師的協助都比男性少，如果女性投入完全就業，馬上能為全球GDP增加2％。

她此次參加GES深感台灣新創團隊在技術相當優異，但是在國際競爭力與爭取國際創投上沒有策略。她也建議政府在扶植新創的環境上應要更完整，並引進國際成功的典範，輸出海外市場上有更長期的規劃。