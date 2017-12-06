促轉條例三讀通過 鄭麗君：將成為中正紀念堂轉型法律依據

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導)文化部長鄭麗君昨（5）晚表示，「促進轉型正義條例」三讀通過，代表了我們這個世代對於歷史的深切反省，透過法律及行動，一方面彌補受到國家暴力侵害的受害者，共同理解傷痕歷史帶來的悲痛，同時也是一起確保我們的社會將繼續往前堅持民主的步伐，深化民主的重大工程。

鄭麗君指出，「清除威權象徵，保存不義遺址」是促轉條例的重點之一，法律通過後將成為中正紀念堂轉型的法律依據，依法文化部必須推動中正紀念堂轉型。

文化部認為，轉型工作需透過修正《國立中正紀念堂管理處組織法》來處理，為凝聚社會對修法共識，文化部已經展開「中正紀念堂轉型之社會討論計畫」，期透過資訊平台設置、願景工作坊、公民會議，聚焦討論為何轉型、如何轉型，特別是從轉型正義看中正紀念堂之轉型，以及轉型後之願景，再提出修法草案，並進一步擴大召開公聽會，確立轉型方向。

鄭麗君說，促轉條例通過之後，讓中正紀念堂轉型的腳步往前邁一大步，也對正在進行的社會討論計畫，提出正面的思考方向。文化部將依據促轉條例的規定，持續進行社會討論，凝聚組織法修法共識，來推動中正紀念堂的轉型。讓這塊地處台北市市中心少有的大面積空間，能真正達成空間解嚴，成為全民共享的生活場域。