科學家：原始森林縮減將加快蘇門答臘虎瀕絕

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）聖地牙哥加利福尼亞大學(University of California, San Diego)研究人員於本週二在科學網站《自然通訊》（Nature Communications）提出警告，若持續砍伐森林腹地用於種植棕櫚樹的話，列為「極危」的蘇門答臘虎恐「瀕絕」。

法新社（AFP）引述研究報告，這隻肉食性動物已經從印尼鄰近的島嶼，爪哇島與峇里島消失，如今有機會在蘇門答臘島存活端賴棲地的保護。據研究人員調查，從2000年到2012年間，老虎棲地縮減了17%造成虎群數量從718隻降為618隻。

綜合外電報導，從1990年到2010年間，蘇門答臘有40%的原始森林遭到砍伐，使得蘇門答臘虎（Panthera tigris sumatrae）被迫退居到森林的邊緣地帶。正在攻讀博士學位的Matthew Luskin也是本篇研究報告的作者之一表示，大範圍的林地破壞將逼迫虎群步步走向瀕絕。

蘇門答臘虎於2007年世界保育聯盟（IUCN）瀕危物種紅名單上已被列為「極危」（Critically Endangered）物種。而在瀕危野生動植物種國際貿易公約（Convention on International Trade in Endangered Species，CITES）規範之下，這隻老虎的活體或是身體部位的交易行為都被禁止。但是，中國市場對於這種野生動物各部位的需求量仍威脅其性命，造成非法盜獵持續猖獗。

Luskin與其他二位同仁花了近一年的時間探索蘇門答臘較邊緣的林地，並在動物行經的路線上，架設上百支自動錄影機與照相機。據科學家觀察，每隻虎的斑紋都是獨一無二，而根據收集到的數據估計，每隻貓科動物的棲地需求約400公里平方的範圍。若以較長的時間推算，目前僅存兩處較大的棲地適合逾30隻成年母虎繁衍下一代。

專家指出，蘇門答臘虎活動範圍要夠大，需在很大的自然公園裡生活，仰賴原始森林生活的老虎數量有增加趨勢。參與研究的聖地牙哥全球動物園組織的Mathias Tobler強調，維護剩餘的原始森林予瀕危動物生活空間極為重要，悠關牠們存續。