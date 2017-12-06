無視警告 川普將承認耶路撒冷為以首都

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普明天將承認耶路撒冷為以色列首都，顛覆數十年來美國謹慎的政策，不顧中東與全球各地盟友發出的嚴重警告。

法新社報導，一名高階政府官員說，川普明天下午1時（台灣時間7日凌晨2時）將作出重大聲明，從白宮發表備受矚目的聲明。

一名匿名的高階政府官員說：「他將說美國政府承認耶路撒冷是以色列首都。」這名消息人士又說：「他認為這是在承認事實，還有歷史事實。」

川普也將下令計劃開始將美國大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷，進一步捲入猶太人、穆斯林與基督徒激辯數個世紀的爭議。

但川普將簽署一項中止令，讓大使館從現在起設在特拉維夫，也許維持「好幾年」。

官員說：「尋覓地點、排除安全疑慮、設計新設施、為新設施籌措資金並建造，可能需要一段時間。」

中東地區局勢一觸即發，川普料將宣布承認耶路撒冷為以色列首都，已令此區焦急不安，盟友警告可能引發暴力衝突，美國政府建議公民避開耶路撒冷舊城。（譯者：中央社張曉雯）1061206