台灣UNIQLO太貴？　日本網紅幫你比一比

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）日系平價服飾品牌優衣庫（UNIQLO），常被網友批評在台灣賣的價格太貴。日本網紅三原慧悟，最近就實際到台灣西門町和日本境內UNIQLO店裡，比較台、日兩地UNIQLO服飾價格的差異。

三原慧悟在12月5日上傳的YouTube影片中，用中文和日語雙聲道介紹日本境內和台灣西門町UNIQLO服飾的售價。他指出，T恤在台灣貴約30元，牛仔褲大概貴400元，羽絨外套售價則高出日本1500元，顯示商品愈貴價差愈大。

他也訪問一些台灣民眾對UNIQLO價格的想法，台灣人大多了解UNIQLO在台灣賣得較貴，但還是會因為UNIQLO的品質優良而去購買。當然也有人覺得UNIQLO價格很親民。

台灣也有民眾覺得UNIQLO售價很親民。翻攝YouTube

三原慧悟在結尾說，他不了解台灣的UNIQLO為什麼這麼貴，「果然是有關稅或其他問題存在的關係吧，要是能再稍微便宜一點就再好不過了呢。」

先前有報導指出，實際比較一件瑪利歐印花T恤在各國的售價，台灣UNIQLO服飾，比中國、南韓、美國、英國等國售價都高。

不過2010年優衣庫（UNIQLO）在台灣第一家分店開幕時，特地來台舉行記者會的優衣庫創辦人柳井正曾解釋說，由於部分販售品項受限於台灣法規、無法在中國製造，必須移到其他地方生產，因此導致成本增加。

但他認為，整體來看，其他商品的定價，並沒有比日本高出很多。