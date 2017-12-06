今日冷氣團持續發威 周五氣溫再降

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）天氣冷颼颼，相信今天早上很多民眾都賴在被窩裡不想起床。中央氣象局表示，今（6）日凌晨2時33分嘉義測得13.3度，刷新今年入冬以來平地最低溫紀錄。今日北部、東北部及東部氣溫較低，其他地區早晚氣溫亦低。北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

今年入冬以來首波大陸冷氣團發威，今天全台各地氣溫較低，北部、東北部白天氣溫大約14-18度，東部16-23度，中部地區13-22度，南部日夜溫差大，氣溫落在16-26度。明（7）日大陸冷氣團稍減弱，氣溫略回升，東北部地區有雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中表示，明(7)日氣溫略回升，但水氣增多。周五、六(8、9日)另一波冷空氣南下，氣溫再度下降，目前模式模擬的強度，與前一波相近而略強，水氣較前一波多，北台灣沿海、空曠地區最低溫可望降至13、14度左右，整體感覺也會比較冷。

最新模擬亦顯示，週(10)日氣溫略回升，下周一、二(11、12日)再一波比前波稍弱的冷空氣南下，仍呈現3至4天的週期；下周三、四(13、14日)回暖，詳細狀況需再持續觀察。