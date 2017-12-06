(臺灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導) 聯合國世界糧食計劃署（WFP）表示，由於國際對於北韓經濟與軍事制裁力道不斷加重，聯合國自上個月起已暫停對北韓約19萬名幼稚園兒童提供糧食援助。

根據南韓《韓國日報》報導，世界糧食計劃署駐韓國辦事處高層昨(5)日在電話受訪中表示，資金短缺問題主要是暫停糧食援助的原因之一，原本計劃要籌到六個月共2,550萬美元的食材費，供餐給懷孕及授乳期婦女、二歲以下幼童，但如今錢無法到位，還短缺1460萬美元，只好限縮受幫助的族群。

該名高層說，在目前資源有限的情況下，比起五歲以下的幼稚園兒童，兩歲以下的幼童(包括胎兒)與懷孕／授乳期婦女更需要充足營養，因此為世界糧食計劃署優先援助對象。

英國《衛報》也指出，今年夏天北韓因為旱災，遭遇近20年來最嚴重的糧食短缺危機，數百萬北韓人民將因此受到影響，甚至將因此產生營養不良等健康問題。

然而，金正恩所領導的北韓政府仍將「成為擁核國家」視為國家第一目標，傾全國之力與資源，發展核武計畫，外電報導金正恩自己個人也是奢華美食與名貴香檳愛好者，身形也如氣球一樣膨脹。令國際社會不禁懷疑，身材肥碩的金三胖（註一），難道渾然不知國內人民正飽受饑荒之苦？

註一：美媒報導中國民眾及媒體喜用「金三胖」嘲諷金正恩，指金正恩為北韓金家第三代國家領導人，也是體型最肥胖者，然而近年中國網站禁止該詞的搜索。

金三胖瘋核武 國際糧援錢不到位19萬北韓兒童恐餓昏