週刊爆：遠航財務危機　恐全面停飛？！

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）《自由時報》網站6日引述《壹週刊》報導稱，遠航向合庫貸款22億元以及自身的9億元，高達31億元的資金，全都被以「防債權人追債」為由，私挪至董事長張綱維個人的樺壹租賃等公司，使得遠航每月現金餘額不足，嚴重還可能會跳票，隨時有全面停飛的風險。

報導指，在民航的要求下，遠航才提撥1億元信託基金，確保旅客權益。並引述民航局官員透露，航空屬特許事業，財務必須獨立。監理後發現遠航31億元營運資金被轉到張綱維的樺壹租賃等公司，就多次要求遠航改善，但遠航都沒積極處理。民航局已連續兩季對遠航開罰，共罰了520萬元，也要求遠航在年底前改善，否則將再重罰。

此外《鏡週刊》6日也有類似報導，遠東航空因財務持續惡化，恐危及飛安，並造成全面停飛危機。報導稱，該刊取得遠航最新財務報表，發現遠航向合庫貸款22億元，加上自有資金約9億元，共計31億元，在去年7月私挪至董事長張綱維個人的樺壹租賃公司，一直無法回補，導致遠航每個月現金餘額不足。

報導並指，