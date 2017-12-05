華泰瑞苑攜手百年歐洲皇室頂級護膚品牌  

歷經四年的時間，華泰瑞苑以自然生態、精緻人文與現代台灣等在地特色，成功在南台灣一級旅遊勝地墾丁，打造一座國際級設計度假飯店，於2017年加入國際設計聯盟Design HotelsTM，更獲選知名旅遊訂房網站亞洲唯一上榜「全球十大國家公園旅宿」之一。為提供更細緻入微的頂級服務，與擁有百年歷史歐洲皇室指定頂級護膚品牌SPA By Valmont合作，打造首座以大自然為設計背景的頂級SPA，讓來到華泰瑞苑的賓客，享受身心靈的極致呵護與全然釋放，找回最初的自己。

此次匯集設計飯店、頂級護膚兩大精品品牌首度合作，華泰瑞苑企圖成為「南台灣頂級奢華享受」的代名詞，於即日起至2018年2月28日止，凡入住海悅客房以上房型，即贈每房「SPA By Valmont 40分鐘肌密更新面膜療程」體驗乙堂，價值NT$3,000，農曆春節期間不適用。療程中使用的VALMONT肌密更新面膜，為其品牌熱銷明星商品，獨家研發科技抗老成分，能有效達到抗皺修護、高效補水與肌膚新生等三大功效，讓肌膚像重生般回復緊緻透亮。當日體驗療程後，現場加購任一療程或VALMONT護膚產品，即再加贈限量「VALMONT淨透美白保養組」乙份，價值NT$4,200；加購之療程可享8折住客專屬優惠，另加價NT$1,000更可額外使用個人專屬芳療室2小時，讓身心與時間都慢下來，靜靜享受與自己相處的美好時光。