台北華國大飯店 吉犬旺福饗豐年

過年圍爐想要吃得豐盛澎湃有面子，又希望荷包不要大失血，台北華國大飯店今年針對小資族，推出兩款主打湯品【酸菜肴元蹄鍋】NT$1,500、【華國三寶牛肉鍋】NT$1,099皆為千元豐盛經濟鍋品。

帝國會館過年大開爐灶專門煲湯，由五星主廚設計多款極致湯品，嚴選三斤重蹄筋、澳洲三寶牛肉，以及國宴級桂丁雞、亞洲大學T8有機鮮銀耳等優質食材入菜，長時間控爐，以天然食材精華燉出的老火湯，湯頭特別鮮香濃郁。消費者只要在家簡單覆熱，即可省去耗時繁複的燉湯程序，吃得美味又放心；也可利用難得的好湯底，在過年期間天天變化出不一樣的吃法。冬季圍爐聚餐，以舒暖好湯開胃打底、為大餐揭開序幕，既養生又幸福！

【酸菜肴元蹄鍋】先將主廚精選三斤重前蹄膀與花椒、八角、丁香、肉桂等天然辛香料，以米酒醃泡48小時，再加入蔥薑熬製的湯底蒸煮，最後以帝國會館自製的酸白菜提鮮，使湯頭更加清甜開胃。精控煲出的蹄筋彈牙不膩，肉皮裹著紮實腿肉，散發滿覆肉香。湯底加入愛吃的火鍋食材，即可變身湯濃味美的酸菜火鍋，一蹄雙享受！

【華國三寶牛肉鍋】特選澳洲牛肚、牛腩、牛筋川燙去腥後，加入以玉桂、香葉、八角、草果等數十種中式香料爆香熬煮的滷汁，煲4小時使牛肉入味、濾清雜質與油質後，再加入以牛大骨、川芎及多種蔬果熬製6小時的湯底，文火慢燉3小時，湯頭香醇不油膩、三寶滋味細嫩熟成。湯底加入家常麵條，過年也可身兼牛肉麵大廚。【帝國牛肉麵】冷凍外帶2份裝/ NT$580，同步上市。

去年首次推出就大放異彩的美饌湯品【T8銀耳鮮雞湯】NT$1,800今年也不缺席，主廚以國宴級E級桂丁雞，搭配有「菇中之冠」美稱的有機鮮銀耳，以頂湯稍作川燙，在肥嫩鮮甜的桂丁雞上綻放，加上鮮蓮子、紅棗、枸杞等養生聖品，成為濃香溫潤的極致美味。（頂湯：採用金華火腿、老母雞、雞爪、後腿赤肉、豬大骨慢火熬煮，將40斤水熬至成20斤湯）

經媒體年菜評選獲獎的【干貝北菇黃金雞湯】NT$4,500也因銷售奇佳，今年不畏食材漲幅，持續採用高等級食材，主廚嚴選湯頭採用金華火腿、老母雞、雞爪、後腿赤肉、豬大骨慢火熬煮8小時的頂湯，再加入精選E級桂丁雞、北海道M級干貝煲12小時，做工繁複且上乘的湯頭，每一口都讓人齒頰留香。