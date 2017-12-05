2017台北凱撒「愛‧延續」慈善愛心義賣活動

歲末年終，處處洋溢著歡樂的過節氣氛，但別忘了此時正是寒冬送暖感受社會溫暖的時刻。台北凱撒大飯店每年12月份除了慶祝活動外還有安排一連串的感恩公益任務，其中最受注目的愛心義賣活動，今年將邁入第15年，預計在12/8下午的三點到晚上的七點舉辦。

多年來台北凱撒的愛心義賣活動已從一個小型的飯店員工自發性活動，變成一個知名度越來越高的公益交流平台，亦是台北車站周邊地區性的一個公益精神象徵。每一年都號召了許多名人、藝人朋友和各大企業前來站台與捐贈物品，許多知名的餐廳與店家也不吝捐出熱賣的商品券，讓活動規模與內容更加豐富多元，藉此希望大家能呼朋引伴一同前來搶好康兼做慈善！

台北凱撒大飯店總經理楊慧娟表示，「善盡企業社會責任一直是台北凱撒大飯店成立以來所堅守的承諾，無論經濟景氣與否，我們都將持續關注弱勢團體，希望號召更多的人加入我們也希望為社會注入更多正能量！」

今年的愛心義賣活動的主題為「愛‧延續」，概念是把物品的價值延續，轉化成實質的助人力量，散播愛的同時也是愛地球的一種方式！活動現場除了提供台北凱撒國宴主廚手工美味暖心餐點外，Stars Luv多位藝人：王俐人、王彩樺、何嘉文、雙胞胎佩佩、圓圓、Charmmy、綠茶、白馨儒（白白），以及知名節目「女人我最大」的固定班底：芳瑜、Lydia 蔡沐妍、筱蕾、汪詩敏，捐出多樣珍藏的明星行頭，讓活動還沒開始詢問度就大大提升！而東森主播群：許晶晶、吳宇舒、廖廷娟、劉涵竹、簡立喆、黃文華、溫淑梅..等新聞界名人在忙碌的工作之餘也不忘在家裡挖寶一起共襄盛舉。歡迎大家來到現場一窺究竟！