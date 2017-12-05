血糖監測產品專業製造商 訊映光電公司

今（5）日成功掛牌上市由富邦證券輔導的訊映光電股份有限公司(簡稱訊映公司，股票代號4155)於今(5)日正式以每股22元掛牌上市，該公司為血糖監測產品之專業製造商，其上市為生技醫療類股再加入生力軍！富邦證券資深副總經理吳春敏表示，訊映公司成立於2004年，主要從事個人居家醫療用血糖量測之醫療器材，血糖測試片及血糖儀佔營收比重90%以上，其產品品質精確穩定具備國際水準深獲客戶信賴，行銷觸角已延伸至全球60餘國100家客戶以上，主要銷售地區涵蓋美國、歐洲、中東、東南亞及非洲等地區。

由於台灣醫療器材廠商產品開發能力深獲國際市場肯定，而國內市場規模較小，故訊映公司接單主要以外銷為主，銷售策略係爭取各國品牌廠之OEM/ODM代工業務為主，並在台灣、中東及歐洲等地區發展自有品牌為輔，主要銷售渠道為品牌通路商、國內外醫療器材經銷商及血糖監測產品製造商。品牌策略則以自有品牌 (歐克血糖儀OKmeter)與合作品牌 (Co-brand Prodigy)之雙品牌為銷售主軸，截至目前已成功開發多家新客戶並持續出貨中；訊映公司透過整廠輸出技術支援協助客戶在地產銷合作模式，目前已與非洲客戶合作並順利量產出貨，目前持續與中東、南歐、南亞、西亞等地區洽談整廠技術輸出合作模式。展望未來，訊映公司藉此品牌策略及合作模式，期能擴大血糖監測產品全球市占率及增添營運成長動能。

訊映公司董事長賴家德表示，訊映掌握血糖監測產品三大主要關鍵技術酵素配方、試片電路設計及血糖裸片點藥製程，擁有即時開發產品之技術能力，迄今已開發30餘款血糖儀及相關血糖測試片，為客戶量身訂做專屬血糖儀及試片，另訊映血糖監測產品可達成採血量微小化且量測快速(採血量0.3µl，反應時間5秒)，輔以具專利試片罐以保存試片，產品具高度穩定性，產品通過GMP、CE、FDA、CFDA、ISO 13485等認證，產品品質精確穩定具備國際水準，能滿足客戶需求。

賴家德進一步指出，公司不論產品品質、交期、成本各方面秉持提供具競爭力的客製化血糖儀功能，因此獲得客戶高度滿意，與各通路皆維持長久的合作關係，客戶對訊映公司製造的血糖監測產品品質已建立一定信賴基礎，此外2013年藉由投資美國品牌商Prodigy45%股權策略合作，開始自有品牌 (歐克血糖儀OKmeter)與合作品牌 (Co-brand Prodigy)雙品牌行銷策略，更有助於美國地區以外品牌通路進行ODM/OEM代工機會，透過綿密行銷渠道成功行銷全世界60餘國及100家以上的客戶。再者，透過整廠輸出技術支援協助客戶在地產銷新合作模式，期增加訊映市場份額及貢獻獲利，目前已與非洲客戶完成整廠技術輸出並順利量產，持續與中東、南歐、南亞、西亞等地區洽談整廠技術輸出合作模式，可望成為未來公司成長動能之一。另，訊映公司正興建二廠中預計年底能正式落成啓用，隨著產能的提升將有助於未來客戶接單彈性及提升規模經濟效益，期能持續締造優良的經營實績。訊映的願景以成為台灣及全球優質的居家醫療產品領導品牌，實現對糖尿病患的終生照護承諾，希望常量血糖成為養生的基本概念深植人心，期能成為國人健康的守護天使。