富邦集團榮獲第13屆文馨獎年度贊助獎

富邦集團今(5)日獲文化部頒發第13屆文馨獎「年度贊助獎」，長期以來，富邦集團傾力支持藝文發展，積極扮演文化藝術領域與大眾的橋梁，期能為文化工作者提供更好的資源與環境，為大眾帶來更美好豐富的生活。自2015年至2016年，富邦集團在藝術、文化等領域累計贊助金額逾新台幣2.2億元。

文化部舉辦文馨獎迄今邁入第13屆，主要希望透過文馨獎來拋磚引玉，激發更多民間力量，打造藝企結合的新典範，為文化藝術帶來新的能量。今日頒獎典禮由文化部長鄭麗君頒獎，富邦集團由富邦金控資深副總陳昭如代表受獎。富邦集團本次獲獎理由為：長期贊助各式藝文展演活動及演藝團隊演出，積極購買藝文及電影票券，並鼓勵和推動員工參與。釋放集團資源與通路，支持所屬藝術基金會及文教基金會，舉辦講堂、展覽等各項藝文活動，主動投入推動藝文發展，長期策畫無牆美術館，支持國內藝文發展不遺餘力，期以藝術行銷城市。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團與金控長期透過集團資源和通路推動藝術與文化的內涵，藉由富邦文教基金會及富邦藝術基金會培育、創投贊助或投資國內藝文活動，鼓勵本土優秀人才及作品；金控則多以購票回饋或配合贊助等方式，支持台灣優秀藝術人才，讓原創作品有展現的舞台或機會。

蔡明忠指出，富邦集團以「永續」的態度進行文化藝術與教育的推動，文馨獎舉辦13屆以來，富邦集團一向是獲獎常勝軍，支持文化藝術發展的努力，有目共睹。未來，秉持「正向的力量」品牌精神，期望透過企業力量持續耕耘台灣藝文創作，成為台灣文創向上發展的推手及堅強後盾。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦大力支持台灣影視及數位內容發展，投資電影製作公司，資助許多國片、演唱會及音樂會等。2015及2016年富邦持續贊助支持《金馬獎暨金馬影展》、《超犀利趴演唱會》，並贊助《刺客聶隱娘》、《再見瓦城》等眾多國片，以具體行動扶植台灣文創產業！

蔡明興強調，展望未來，富邦將持續努力推動國內文化藝術及數位內容發展，善盡企業社會責任，期許成為文化工作者的最佳夥伴，共同營造優質文化環境，讓文化的力量得以壯大，提升成為國家的重要軟實力，為人們帶來更美好的生活！

富邦藝術基金會是最重要的推動平台。富邦藝術基金會自1997年成立，20年來致力於「藝術生活化、生活藝術化」。歷經15年、展出10屆的《粉樂町》，形塑了台北東區人文藝術新樣貌，所有展覽共累計500處空間場域、邀約550位國內外藝術家、展出983件作品，創造出超過400萬的觀展人次，更透過Google虛擬博物館的平台成功登上雲端，成為亞洲第一家上線的無牆美術館！

此外，邁入第17年的《富邦講堂》，至今累計邀請逾755位國內外講師，超過18萬人次參與，舉辦近2,000堂生活美學課程。2016年起並與富邦建設合作「富藝旅台北大安」，開創藝術與旅館結合的新典範。預計2021年落成的富邦美術館，也希望為台灣帶來更多、更深入的國際連結與美感教育。