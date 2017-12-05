集保「大專生金融就業公益專班」成效斐然

由金管會指導、集保結算所主辦、證券暨期貨市場發展基金會承辦的「大專生金融就業公益專班」，自104學年度開辦以來，今年已邁入第3屆，報名錄取人數達616人，亦為歷屆最高。

集保結算所林修銘董事長表示，為履行企業社會責任，集保結算所自104學年度起邀請金融、證券及期貨等周邊單位共同辦理「大專生金融就業公益專班」計畫，針對因家庭經濟因素需協助之大專生，提供一系列金融專業課程訓練，並輔導其考取專業證照，強化其就業競爭力，結訓後更將提供就業媒合，期協助其家庭經濟脫困。

該項計畫歷經104及105學年度推動，累計2年共有766名學員結業，輔導考取金融專業證照計2,755張，結業學員中有468位參與就業媒合，並成功媒合286名學員進入金融機構就職，媒合成功率達61%，高於近年金融職場約12%的錄取率，辦理成效斐然。

林修銘董事長指出，針對家庭經濟狀況不佳之青年學子而言，學成就業是改善家庭經濟的重要途徑，惟其多數於就學期間需打工分擔家計或自籌學費，致影響學習成效及未來職涯選擇。因此，「大專生金融就業公益專班」成立的目的，不僅著重金融人才基礎培訓，更結合公益及教育功能，幫助家庭經濟不佳之學生畢業後，憑藉所學順利進入職場，儘速「翻轉人生，金融圓夢」。

106學年度（第3屆）「大專生金融就業公益專班」於今（106）年9月在台北、台中、雲林、台南、高雄及花蓮等六區之8所核心開課學校正式開訓，課程期間自106年9月至107年3月止，全程利用週六及週日上課，總計170小時。為讓學員們得以無後顧之憂，專心參與課程，主辦單位提供學員午餐、書籍講義、生活津貼及證照考試報名費等補助，更規劃學習及就業獎勵金機制，俾激勵學員提升學習成效與積極參與就業媒合，及早謀取穩定的金融業工作，翻轉人生。

林修銘董事長表示，本計劃承蒙金管會給予諸多指導及協助，自推動以來，得到許多金融、證券暨期貨相關業者支持響應提供職缺，亦有多所大學院校積極爭取成為合作核心開課學校共襄盛舉。身為「大專生金融就業公益專班」的發起人及主辦單位，集保結算所未來仍秉持開辦公益專班的初衷，在金管會指導下，與金融證券相關單位及各核心開課學校緊密合作，藉由公益教育帶動金融人才培育的創舉，使公益專班的金融職前教育發揮到最大效益。有關公益專班相關招生資訊、課程內容及最新訊息，請參考公益專班官方網站：www.fly.org.tw。