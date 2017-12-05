環保人士：如不停止獵殺 世上終將只剩人類

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導)野生救援 WildAid與關懷生命協會、美國在台協會(AIT)今(5)日在華山光點共同舉辦動保紀錄片《The Last Animals》的試映會。

獨立戰地記者也是動保紀錄片的導演凱特．布魯克斯(Kate Brooks)說，「我實在無法忍住不拿起我的相機，我一定要把這個殘酷的真相告訴世人，並希望大家可以一起來促成各種立法與刑法，關閉所有象牙貿易的市場。」

凱特．布魯克斯自2013年起透過群眾募資獲得5萬美元的支持，冒著生命危險歷時長達3年的拍攝，跑遍非洲剛果與肯亞，還到越南、新加坡等地，追蹤犀牛、非洲象的盜獵現況，揭發象群慘遭大屠殺後背後的真相。其中隱藏著糾葛的政治、金錢利益，並與恐怖組織等息息相關。

▲北方白犀牛在此片開始拍攝時僅存最後五隻，卻在凱特拍攝期間親眼見到其中兩隻先後死亡，剩下的三隻也證實沒有生育能力，即將正式宣告滅絕。(圖文由WildAid野生救援提供)

凱特．布魯克斯憶起在非洲時，在查德與喀麥隆之間有逾80隻大象一夕之間遭到殺害，因為這個事件促使她拿起相機來紀錄這個故事。至於是什麼讓她有這麼大的動力投入拍攝影片呢？

她說，在結束長達10天的阿富汗戰事採訪後，她朋友帶她到肯亞南部的馬賽馬拉自然保護區(Masai Mara National Reserve)度假，在那裡她看到一列大象在夕陽輝映下，從她眼前經過。

這一幕祥和的畫面提醒了她，雖然這世界上有很多讓人對人性失望的事情，可是大自然還是有它的秩序，這一幕決定了她日後拍攝紀錄片的動力。

凱特．布魯克斯透露，這些象牙大部分都由肯亞的蒙巴薩港口運出，銷往亞洲這個全球最大的象牙市場。而在剛果加蘭巴公園，凱特見證了殘酷的大象獵殺戰場，在追查象牙的同時，凱特發現早已宣布禁售的犀牛角，如今市場交易價格竟然比古柯鹼更高。

▲象群慘遭大屠殺的真相，是背後隱藏著糾葛的政治、金錢利益，並與恐怖組織息息相關，目前已有超過1,000位護林員為了保護大象而犧牲生命。(圖文由WildAid野生救援提供)

凱特．布魯克斯說，最讓她感到脆弱的時候是在越南用隱藏攝影機，拍攝販賣犀牛角的頭頭家裡面，因為她們是曝露在很大危險之下，而這個危險就跟她們跟著非洲護林員在國家公園巡守一樣，就如同在戰地的情景一般，一切都是未知數。

凱特．布魯克斯表示，近40年來動保團體大聲疾呼保育的北方白犀牛，在此片開始拍攝時僅存最後5隻，就在她拍攝期間，她見證了其中兩隻先後死亡，剩下的三隻也證實沒有生育能力，即將正式宣告滅絕。

▲導演凱特透露，這些象牙大部分都由肯亞的蒙巴薩港口運出，銷往亞洲這個全球最大的象牙市場。(圖文由WildAid野生救援提供)

凱特．布魯克斯有鑑於此，決定為這群動物請命。她說，犀牛已經不見了，大象也一樣，「在我出生那年（1977年)，肯亞加蘭巴公園還有22,000頭犀牛，今天只剩1,200隻。」

就在1989年瀕危野生動植物國際貿易公約(CITES)宣布保護非洲大象，但不到10年在非洲國家，辛巴威、波札那、納米比亞、南非便陸續取消保護條款，只為了將象牙一次性出售到亞洲國家，日本、中國，也因此引發市場需求量大增，讓非洲象遭到更大規模的獵殺。而為了保護這些象群，已有超過1,000位護林員犧牲生命。

英國劍橋公爵威廉王子在訪問中國時也呼籲，沒有人會願意讓任何大象、犀牛，或護林員被殺害，只為了取得一只手環作為贈禮。人類一個簡單的決定影響數千里外野生動物的生活，那可能是我們一輩子都不會造訪的地方，想到就令我憤怒與傷心。

為了滿足人類的欲望，每年有35,000頭非洲象遭到盜獵。凱特．布魯克斯希望透過《The Last Animals》紀錄片希望喚起世人對野生動物的關注，並呼籲大眾，沒有買賣就沒有殺害。

▲在剛果加蘭巴公園，凱特見證了殘酷的大象獵殺戰場。(圖文由WildAid野生救援提供)