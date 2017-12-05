用行動去守護台灣弱勢兒童的未來

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台灣約有兩成兒童生活在低收入家庭，一般兒童所享有的安穩童年，成了他們遙不可及的夢想；國際知名護膚品品牌70周年特與兒童福利聯盟文教基金會攜手合作，以「溫和的力量」守護台灣弱勢兒童，於週年活動期間，每銷售一支復刻紀念罐，將捐贈新台幣30元挹注弱勢兒少脫困基金，以行動守護台灣弱勢兒童的未來。

根據衛生福利部統計，全台有331,776人屬於低收入戶，其中有52,118是未滿12歲的兒童，這些兒童家庭每個月收入僅約3萬元。弱勢兒童吃不好、被迫中斷學業，身心的成長進度都被遠拋在同齡孩子之後。

兒童福利聯盟文教基金會陳麗如執行長表示，弱勢家庭不僅家長努力在困境中掙扎，孩子也連帶地受苦，我們也發現，有近半數的弱勢孩子出生前，就沒能獲得完整的產檢服務，出生後，有三成一的孩子因為家境清寒，常有緊縮幼兒用品的現象，包括家長沒錢給孩子買尿布，甚至有五成四的弱勢兒童連基本三餐都有問題，造成孩子營養或健康不足情形屢見不鮮

法國高德美大藥廠旗下專業級皮膚保養品牌，今年適逢品牌70週年，決定回到品牌愛的初衷，把這份愛獻給台灣弱勢兒童，此次溫和潔膚乳復刻罐的發表，就是希望我們用愛與實際行動支持兒童福利聯盟與台灣弱勢兒童。」

外包裝上也特別印製1947年第一代潔膚乳產品外觀，並將兒童福利聯盟協助的弱勢兒童畫作「未來的我」放置於罐蓋上。畫作中孩子以星星、飛碟、火箭畫出想像中的太空，象徵未來的我也有夢想，反映出這群弱勢兒童有豐富的想像力。法國高德美大藥廠希望藉由此次的公益合作機會拋磚引玉，鼓勵各大企業共襄盛舉，一同幫助這些弱勢兒童。