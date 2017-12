台灣「藝術銀行」七人創作　紐約首展

(台灣英文新聞/郭紫寧 綜合報導)文化部「藝術銀行」與外交部攜手合作「所見為何」台灣當代藝術展,自上個月也就是11月30日,於駐紐約台北經濟文化辦事處(臺灣書院)開展。

「所見為何」展覽以探討「觀看」為出發點,聚焦生活、人際、與文化性之間的差異及觀看事物的方式,透過七位台灣藝術家所見的過去、未來及當下,反映生活於媒體即時訊息時代與全球化影響下的觀看、概念及想像。期盼能帶領觀賞者,轉換觀看不同事物的視角,跳脫視覺麻痺的既視之地,思考當代生活的各種真實。



藝術家探究觀看創造視界,一般人經由觀看製造意義。觀者透過作品所呈現的不同視野與自我認知進行比對,閱讀自我/他者的文化影響,審視他者/自我的文化獵奇,觀察當代人與人間相互關係,並翻轉習以為常的觀看慣性。

以下是7位參展藝術家的簡介

☆藝術家侯怡亭( I-Ting Hou )

透過對台灣歷史及文化環境現況的觀看,討論在全球文化交雜的當下,身在這個國家的我們對於自我文化認同的陌生感。

☆藝術家杜珮詩 ( Pei-Shih Tu)

擅長以動畫影像,表達幻想、威脅,與當代社會之間的關聯,並以虛構、幻想的敘事,回應現實生活中的衝突與荒謬。

☆藝術家陳擎耀 ( Qing-Yao Chen)

陳擎耀的創作,模仿探索頻道中的探險家,反串西方媒體的觀看方式,對台灣傳統民俗文化進行探索。

☆藝術家葉怡利 ( Yi-Li Yeh)

葉怡利的作品由觀看的記憶重組而成,結合陶製青花及積木現成物表現混合東西方文化的風景雕塑,詮釋著多元社會下產生的文化混種,不斷重構我們既定認知的真實。

☆藝術家廖堉安 (Yu-An Liao)

表象所見不一定真實,廖堉安觀察人與人之間細微的相處狀態,將現代都市人日常生活裡緊張又微妙的相處模式,細膩、近似神經質的比喻於作品中。

☆藝術家張騰遠( Teng-Yuan Chang)

張騰遠由觀察當下流行文化及環境,衍伸出未來地球的考古場景,透過虛擬角色—「鸚鵡人」的觀察視角,編導出一連串地球未來場景,帶有邏輯性的虛擬亦使想像趨近現實。

☆藝術家袁廣鳴 (Goang-Ming Yuan)

袁廣鳴的作品討論對視覺慣性的觀看方式,猶如一項對拍攝、被拍攝物與觀者的影像實驗,改變觀者在視覺上的既定認知,使其重新思考影像所產生的空間關係,及視覺上的認知模式。

「所見為何」臺灣當代藝術展,即日起至2018年1月26日期間,於駐紐約台北經濟文化辦事處(臺灣書院)展出。邀請每位走進臺灣書院的觀眾,藉由藝術家的創作,以不同的視角觀看自身所處之外的世界。

本次展覽結束後,部分作品也將於駐美國台北經濟文化辦事處(華府雙橡園)續展,在更多的國際場域,展現藝術家們豐沛的創作能量。

展覽時間

106年11月30日-107年1月26日



展覽地點

駐紐約台北經濟文化辦事處(臺灣書院)(Taipei Economic and Cultural Office in New York (Taiwan Academy),1 East 42nd Street, New York, NY10017)

圖為經文處長徐儷文(左)向友邦駐聯合國官員介紹台灣藝術家作品。中央社