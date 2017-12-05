專訪  世大運網球男單冠軍莊吉生 矢志用網球打響台灣名號

（台灣英文新聞／廖秋煌 專訪) 14年來台灣第一位世大運網球男單冠軍莊吉生於11月29日接受台灣英文新聞專訪，暢談他的網球生涯規劃、台灣網球現況與未來、他的嗜好與個人計畫等。

綽號為「JJ」的莊吉生出生於美國加州，從小在美國長大，父母為在美國工作的台灣人；父親是工程師，母親是護士，他有一位哥哥。莊吉生從小喜歡跟著愛打網球的父親到球場去，因為受到父親的啟蒙，從四歲就開始打網球。

由於莊吉生面對台灣的媒體總是操著一口還算道地的台語，所以當記者問他為何那麼愛講台語的時候，他說他的父母教他台語並希望他能在家裡說自己的語言。此外，他表示他喜歡講台灣的另一個原因是因為他打從心底認為自己就是一位台灣人。

在一段輝煌的青少年網球生涯之後，莊吉生得到密西根大學的全額獎學金。他在密大就讀政治系( 2008 – 2011) 並且是一位優秀的大學網球球員。

然而，大學文憑並沒有帶給莊吉生一個光明的工作前景。即使在畢業後很快就找到一分辦公室的工作，他也同樣很快地因為公司被收購而遭到裁員。

回顧過去，莊吉生認為那次失業的經驗其實是他生命中一個重要的轉捩點，因為他從此轉向職業網球發展。

在22歲的時候(2011年) 莊吉生的網球生涯由業餘轉為職業，此後他的世界排名總體呈現上升趨勢，最好的排名為2016年10月締造的143名，目前他的排名為239。由於莊吉生有雙重國籍的身分，他在2015年毅然決然地向國際網總申請轉籍，此後就以中華台北的身分征戰於全球的網壇，包括今年的台維斯杯和世大運，而成為台灣網壇的一員很可能又是他生涯的另一個轉捩點。

莊吉生說他計畫打明年的亞運並希望能拿下一面獎牌。他說：「打亞運網球的資格必須在自己的國家(台灣)有第二高的排名，那也是我目前的排名狀況，因此我必須維持這個排名。此外，我也想打2020年奧運網球，但奧運的資格為世界排名前100，因此那就是我的目標，並希望能在明年就達到這個排名。」

當被問及以22歲的年齡加入職業網球是否有點太晚，他說比起許多職業球員以十幾歲的年齡轉入職業，是有點晚，但他也表示他並不後悔花四年的時間在大學讀書並且得到很好的體能訓練。

他說以前頂尖的網球球員，像是Pete Sampras, Andre Agassi和張德培都在30歲之後很快就退休，但現今的職業球員有很多人打到他們體能的極限才會退休。Roger Federer就是一個最佳的典範，他以36之齡還雄居世界第二的排名，因此Federer對他以及其他球員都是一個很大的鼓舞，他補充說

當談到台灣網球的現況與未來時，莊吉生表示台灣有很多很優秀且排名很高的青少年球員，但在他們轉入職業後卻往往無法有很好的表現。對此，台灣本土味十足的他認為有一大部分的問題是出在台灣沒有國家級的網球訓練中心，以及沒有國家教練可以幫助年輕球員更上層樓。莊吉生說他一直都想幫助台灣年輕的球員，為他們做點什麼，而其中他可以想到的是透過他與美國大學的關係，幫忙他們得到更好的訓練，同時能兼顧學業。

當被問及未來他在網球生涯中最大的挑戰會是什麼，他表示保持健康不要受傷以及爭取奧援。他說獨自在職業網球壇中，單憑一個人的努力很難可以打出很出色的成績，因此他若有經費可以組成一個團隊，其中包含一位固定的教練和防護員，對於他的職業生涯將會是一個莫大的幫助。

莊吉生在去年九月之前的四場比賽成績都相當出色，但九月後就因為受傷而必須休息半年，也讓他的排名大幅跌落。他表示受傷對職業球員的影響十分巨大，因此要如何不讓自己受傷是一個很重要的課題。

自從在職業網壇上轉籍到台灣之後，莊吉生留在台灣的時間也比以往多，對於台灣這塊土地，雖然覺得和美國有很大的不同，但也漸漸能夠適應。他表示他最愛的台灣食物為春捲、粽子、米粉和水餃，而最常做的消遣為看電視和看電影。

順應父母的心願，莊吉生交了一位台灣籍女友，並認真地考慮移居台灣。他說他的父母也計畫在美國退休後回到祖國台灣。

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(圖片來源CNA)

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