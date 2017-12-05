漠視骨鬆肌少關節炎 嚴重者恐癱瘓

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）2018年台灣將正式進入高齡社會，高齡議題最夯的長照2.0上路快滿一年，但台灣15萬重度失能者需求卻仍未解決外，老人骨鬆、肌少、關節炎的嚴重程度皆高於許多亞洲國家和美國，這些雖然是常見的老化疾病，但不僅會影響老年人的行動力，例如站不起、走不穩，輕則骨折重則癱瘓，造成家庭嚴重負擔。

台灣長者髖關節骨折率居亞洲之冠，原因在於骨鬆、肌少、關節炎，因此台灣骨鬆肌少關節防治學會與台塑企業暨王詹樣公益信託為長者健康把關，今（2017）舉辦超過60場「強保老」社區檢測活動，共超過3500人參與篩檢。

毛巾操_拉筋運動（台灣骨鬆肌少關節防治學會提供）。

台灣骨鬆肌少關節防治學會理事長陳芳萍醫師表示，從這次的檢測結果中發現， 50歲以上骨鬆率74.5%，高於日、韓的35.4%和40%，肌少症比率為45%，高於亞洲國家的平均值6%，和非亞洲國家的10%，關節炎比率66.5%，高於美國65歲以上長者的37%，更可怕的是台灣65歲以上骨折率高達81%，尤其中南部長者未被治療骨骼肌肉相關疾病的比例更高。

陳芳萍醫師提醒，家人應多留意老年人的日常行為，若有以下四大徵兆，包括老縮水（身高倒縮3公分以上）、牛步化（10秒步行少於8公尺）、蒟蒻臂（濕毛巾擰不乾）、腳骨軟（深蹲起不來、容易軟腳），應及早就醫諮詢；並建議民眾改變生活型態，例如適量曬太陽、補充維他命D、戒菸，少飲酒和多運動。

毛巾操─暖身運動（台灣骨鬆肌少關節防治學會提供）。

高雄長庚醫院內分泌新陳代謝科主治醫師陳榮福表示，為鼓勵老年人快樂動，扭樂活，此次研究特別設計了輕鬆簡單的「123毛巾操」，推廣只要手持1條毛巾，邊看電視邊做，每週施行2次，持續3個月運動，利用手持毛巾拉扯與自身肌肉的阻抗力量，增加力度，使伸展運動的鍛鍊效果更加發揮。這套低強度，安全性高的運動，不僅可以增加全身關節的活動，也可以加強肌力與耐力，減緩骨鬆問題。