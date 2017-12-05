杜特蒂禁毒波及廣  殺害數十名孩童與青年

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）國際特赦組織表示，菲律賓政府於過去18個月來，在總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)倡導的「禁毒行動」中殺害了多位孩童與青少年，要求國際刑事法院接手調查菲律賓政府違反人道的罪刑。

英國《衛報》報導，國際特赦組織要求國際刑事法院針對菲律賓違反人道的罪刑啟動調查，包括粗估60名孩童與青年遭警方或自衛隊隊員殺害的事。有些青年是政府在這波禁毒行動中刻意針對的目標，有些則是在警方追捕毒犯的交火過程中意外喪命，還有些人遭自詡正義的民眾騎乘摩托車攻擊殺害，背後甚至有警方的支持。

犧牲者的家屬告訴國際特赦組織，他們目擊了孩童求饒、警方卻仍殘暴近距離射殺的過程。

今(2017)年8月，一位17歲少年Kian Delos Santos被警方擊斃的消息在全國引爆抗議，由於監視器畫面錄下少年被兩名便衣刑警在街上拖行，令人質疑警方先前表示他們是出於自我保衛才開槍的說法。

這起事件引發全國關注後，超過12名員警受到調查，但至今仍沒有人被成功起訴。

菲律賓總統杜特蒂於去年6月上任後，就雷厲風行推動境內毒品打擊行動。根據警方數據，這項行動已導致超過3,900名「和毒品有關人士」遭到殺害，儘管許多人只是「疑似毒品使用者」或「少次數販毒者」；另有逾2,000人因「毒品相關罪刑」而遭殺害，上千人在不知名原因下犧牲。

10月，因杜特蒂這項禁毒行動的群眾支持漸減，他下令停止所有禁毒活動，將緝毒回歸專業，改由菲律賓禁毒品執法機構(Philippine Drug Enforcement Agency)負責，表示希望能將緝毒目標轉移至更大的販毒網絡與供應者。

國際特赦組織的東南亞與太平洋總監James Gomez表示，「在國際社會有所行動前，到底還要在街上發現多少佈滿彈孔與傷痕的受害者？」

Gomez說，「是時候由國際法院機制介入，結束這種在街上隨意屠殺的行為，菲律賓警方和執法機構已證明了他們無意願、也無法為這場禁毒戰爭負起責任」；「國際刑事法院應該針對這件事展開調查，並將網灑大一點，須負起責任的人絕不只有按下開關的人，還有那些下令或鼓勵這些違反人道暴行的人。」

國際刑事法院最近表示，他們將調查並特別注意這些針對青少年或孩童的人道罪刑。

Gomez表示，杜特蒂及菲律賓高級官員曾公開鼓吹司法制度以外的私刑制裁，這恐觸犯了國際法的罪刑責任。

一位17歲的受害者在半夜被叫醒、殺害，他的朋友O(匿名)向國際特赦組織表示，「他們用槍指著我的頭、叫我滾開，我聽見大喊與三聲槍聲，隨後又有三聲槍響。」

國際特赦組織的研究人員曾在首都馬尼拉目擊大批被懷疑與毒品有關的孩童，被關在擁擠、衛生條件差的環境裡，有些孩童說他們在被警方逮捕時遭毆打虐待，有些人宣稱警方強迫他們與毒品合照，捏造事實。