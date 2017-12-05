比特幣狂漲熱潮不斷 芝加哥將開期貨市場

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)英國《金融時報》報導，芝加哥期權交易所（CBOE）宣佈，將在芝加哥當地時間本（12）月10日，開啟比特幣期貨市場。而為了和同樣要在本月開啟比特幣期貨市場的芝加哥商品交易所（CME）競爭，CBOE強調特別首月交易將不收手續費。

期貨市場可以幫助投資人猜測未來價格，並「對沖資產」以迴避風險。所謂「對沖資產」是指投資人或貿易商，為了避免未來收到或支付的實質金額，受到匯率變動產生的不確定性，而先行在期貨市場買入或賣出外匯期貨，降低資產風險，回到「封閉部位」的行為。由於外匯的期貨市場相當發達，因此是外匯分析師窺視未來匯率變動的重要窗口。

CBOE主席艾德提黎（Ed Tilly）告訴記者，「現在市場對比特幣的興趣是前所未有的。我們必須對客戶提供適當交易工具，讓他們表達自己對市場走向的看法，以及對沖資產」。

不過，日本《NHK》警告，雖然比特幣價格今(2017)年內共成長10倍，但由於投機客常看準比特幣「分叉」的時機，大量搶購比特幣，因此成交價格容易出現大幅度波動。由於比特幣交易日漸增多，使得原本的容量無法滿足市場交易需求，因此需要進行「分叉」來增加容量。而在這個過程中，新的比特幣就會誕生，例如今年8月的「比特幣現金」、10月的「比特幣黃金」和11月的「比特幣鑽石」。在每次分叉後，世界各地的比特幣市場都出現了上漲的情形。

由於比特幣投資風險高，因此到目前為止，投資機構都不太願意進場交易比特幣。但比特幣期貨市場登場後，可能會讓這些原本對比特幣態度消極的投資機構，開始進場交易，使比特幣市場進一步擴大。

除了投資和避險之外，比特幣還能為銀行系統不發達的非洲各國，提供交易媒介。法國《世界報》舉例說明，由於奈及利亞對於私人銀行的開設相當保守，因此有大約46%的人民沒有辦法使用銀行。對他們來說，比特幣除了可以成為重要的支付手段之外，還能讓出國打拼的奈及利亞人，輕鬆將薪水送回國內，供家人使用。

不過，比特幣也受到一些政府的打擊。例如對於希望徹底控制外匯交易的摩洛哥來說，比特幣可說是當局的眼中釘。11月20日，摩洛哥國家外匯辦公室（l'Office national des changes du Maroc）宣佈，禁止使用包含比特幣在內的虛擬貨幣進行交易。官員表示「使用虛擬貨幣交易，違反現行法規對於制裁和禁運的相關規範」，且強調「所有和外國間的交易，都要透過官方認可的機構進行，並且使用央行核准的外匯作為支付手段。」

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