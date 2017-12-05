冬天必吃3種水果　可降30％心臟病風險

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）想要有健康的心臟，降低體內發炎、保持血液清澈與血管柔軟，不見得一定要每餐都吃得清淡無味！

鉅亨網報導，色彩繽紛、口感多樣的新鮮食材，風味獨特的好油脂，酸甘辛香的天然調味料，都是隨手可得的「護心」好幫手。

餐後再切一盤當季水果，也對心臟有益處！報導特別指出以下三種冬季盛產水果 ，可以「逆轉心臟健康」。

1.葡萄

葡萄皮含有能預防心肌梗塞的類黃酮，而且研究發現紫葡萄的效果比綠葡萄更好，只要徹底清洗乾淨就能連皮吃，預防心肌梗塞效果更明顯。

家醫科醫師何一成，曾撰文引述研究指出，患有心臟缺血心絞痛的人，每天喝 500 毫升紫葡萄汁，兩周後就能顯著改善心臟血液循環。

2.草莓

冬季盛產的草莓是許多女性的最愛，而草莓、藍莓等莓果，都含有花青素，更能提升好膽固醇、降低壞膽固醇，保護血管並減輕發炎。一項英國研究就發現，年輕女性及中年女性每周吃 3 份草莓及藍莓，罹患心臟病風險可降低 30％，心臟病發作風險也同樣減低。

​3.石榴

石榴汁、石榴種子都含有強大的抗氧化能力， 能夠改善高密度膽固醇機能，研究發現能減少動脈粥狀硬化，達到逆轉冠狀動脈疾病的效果。

報導中也順帶介紹春夏季護心水果

​1.春天吃鳳梨：鳳梨酵素除了助消化，還能促進血栓溶解。研究也發現服用鳳梨萃取物，能抑制血栓生成，降低心肌梗塞的機率。

2.夏天吃香蕉、西瓜：兩者均含有促進身體製造尿液的鉀，有強烈的利尿作用，不但可改善水腫，還可將多餘鹽分排出，對治療高血壓、心臟病、腎臟病都有效。

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