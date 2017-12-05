勞基法修法爭議 蔡英文：會負起最後的責任

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）總統蔡英文今（5）日透過臉書表示，勞動基準法部分條文修正草案的推動，她身為總統及民進黨黨主席「會負起最後的責任。」

蔡總統表示，「台灣社會對於勞基法修正案有許多寶貴的意見和批評，不管是針對行政部門或民進黨立院黨團，或是針對我個人，我們都虛心接受。」

蔡總統指出，國會這個會期的挑戰有很多，不只是勞基法修正案，包含今天正在進行審議的「促進轉型正義條例」草案，以及其他許多的優先法案，都是社會所期待儘速通過的改革法案。

蔡總統表示，政府有責任讓國家繼續向前運轉，而不是拖延。

最後，蔡總統重申，所有政務的推動，「我會與賴院長及執政團隊共同承擔。而我作為總統和黨主席，會負起最後的責任。」

朝野立委昨（4）日就勞基法修正案進行初審，立法院內外皆爆發抗議與衝突，而在審議會進行長達13個小時候後，民進黨在晚間10時突然提出停止討論，要將修法條文全數保留送院會處理，經人數優勢表決後提案通過。

蔡總統的臉書發文是今日總統府方面針對爭議性的勞基法修正案第二次發言，針對媒體報導蔡總統與行政院長賴清德對於勞基法修正案持不同的修法立場，總統府稍早則是表明與行政院站在同一陣線上，聲明指出，「政府一體，總統尊重並支持行政團隊與國會就修法的努力。」