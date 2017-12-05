北韓漁民不斷漂抵日本 民眾人心慌慌

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)北韓是否受到國際制裁而無法生存？自上（11）個月起，由於遭國際制裁，北韓國內經濟越來越蕭條，導致北韓漁民漂抵日本的情況不斷增多，甚至開始出現脫序行為，造成日本民眾不安。

日本北海道的地方報《北海道新聞》報導，「日本第一管區海上保安本部」在上個月28日發現一艘北韓漁船漂抵北海道「松前小島」。昨（4）日，北海道警方在該北韓船隻內，發現了北韓人民難以取得的日本品牌家電。對此，一位漁民向警方坦誠，「電視跟冰箱是從島上拿來的」。警方在前往松前小島確認後，發現島上漁業小屋裡的電器用品以及太陽能板均消失無蹤，因此以竊盜嫌疑開始調查北韓漁民。

根據日本《產經新聞》的特別報導，今(2017)年已累計64艘北韓船隻漂抵日本，光是上個月就有28艘，數量是四年來最多，其中包含18具遺體和42位漁民。

日本海巡機構「海上保安廳」分析，11月北韓船隻大量增加的原因，是由於北韓遭國際制裁，國內經濟越來越蕭條，迫使人民冒險出海，但日本海冬季海浪非常高，導致北韓簡陋的木造船翻覆。昨日，除了有三艘漁船漂抵青森縣和秋田縣外，還有四具屍體漂到秋田縣和山形縣。警方從遺體腐化的程度判斷，他們可能是在幾個月前死亡。其中兩具遺體的衣物上，有北韓前領導人金日成的頭像徽章。

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北韓漁船(圖片來源：美聯社)

日本海上保安廳和北韓木船(圖片來源 ：美聯社)