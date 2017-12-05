勞基法修法府院不同調？ 府：非事實

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）根據媒體報導針對勞動基準法部分條文修正草案，出現總統蔡英文及行政院長賴清德持不同的修法立場，總統府今（5）發表聲明指出，「政府一體，總統尊重並支持行政團隊與國會就修法的努力。」

媒體上報昨（4）晚以一則題為「【內幕】賴神主導修法引反彈 府方出手挽救年輕選票大崩盤」報導，指出根據一政府高層，原本蔡總統以為閣揆賴清德會就加班時數限制及特休假規定進行調整，殊不知賴院長加碼提出鬆綁七休一及修習時數間隔11小時的草案。

報導還指出因勞基法修正案重創民進黨的年輕選民支持度，府方高層對此極為重視，因而於11月30日下午和政院高層開會，這才讓行政院同意微調。

總統府對此則發表聲明表示，此次行政院提出修法草案期間，府院與國會黨團都有持續而良好的溝通、意見交換。政府一體，總統尊重並支持行政團隊與國會就修法的努力，媒體所謂府院立場不一的報導，並非事實。



總統府也重申修改勞基法是總統在賴院長上任時交付的七大任務之一。

朝野立委昨日就勞基法修正案進行初審，場內衝突不斷，立法院外勞工團體的抗議也不曾停歇，而經過13小時的冗長審議，民進黨團在晚間10時突然提案要停止討論，並保留全數修法條文交由院會協商，表決後通過提案。