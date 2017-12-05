首爾國際發明展  台灣獲獎為全場之冠

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）台灣參展團參加今(2017)年韓國首爾國際發明展，共獲得33金40銀27銅及7個特別獎，成績為全場之冠。



2017年韓國首爾國際發明展於11月30日至12月3日舉行，共30國、632件作品參展，台灣有124件作品參加，是僅次於主辦國的最大團體，最後獲得33金40銀27銅及7個特別獎，為全場最多。



亞洲大學學生吳宗樺、張桓瑞、傅鈺庭等七名學生共同研發「補露集水裝置」，在登山的路途中，可藉由補露網和防水背包套來捕捉雨和露，進而取得水資源，避免發生缺水的問題，也造福山友，拿下大會首獎與金牌。

吳宗樺說，設計是件有趣又有意義的事情，能激發創意解決或改善問題，希望作品能技轉為商品，為社會做出貢獻。



台北城市科技大學師生團隊也拿下5金5銀1銅1特別獎的佳績，其中，由電通系教師蔡耀斌指導學生許浩偉等人發明的「多功能智慧手機秤」，消費者可以在買完東西後自行秤重，秤重結果透過智慧手機螢幕顯示，可判斷與店家電子秤的差異，這項發明獲金牌與特別獎。



遠東科大老師跨系指導學生團隊，其中新型創作「可自動位移烤肉架低溫烤肉裝置」為獲得金牌的作品，烤肉架旁設有感測食物溫度的感溫器，當溫度達到預設值時，擺動桿即會遠離加熱區以避免食材烤焦。

台灣發明協會3日發布新聞稿表示，台灣有124件作品參加，是僅次於主辦國的最大團體，最後獲得33金40銀27銅及7個特別獎，為全場最多。