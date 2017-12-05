「台灣是最善良國家」日裔中島健一入籍　要向世界宣揚寶島

​（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）旅​居台灣16年的日本人中島健一，今年8月因為宣佈放棄日本籍，入籍台灣，還在網路po出他的身分證，引起討論。

風傳媒報導，昨（4）中島健一再度在臉書社團公布台灣護照的照片，表示未來想要到世界各地當志工，要和世界說，他是個日本人，但他來自台灣，「所有教育我的一切都是台灣......，我想跟這世界說，台灣是最善良的國家」。​

翻攝中島健一臉書

他並大力稱讚台灣，因為台日兩國雖然沒有邦交，日本有難時候台灣都衝第一。他認為這份心意真的非常強大，有人跟他說台日友好，「說實在的我不太承認，個人認為台灣付出比較多，所以這些年救完台灣，要去世界當志工」。

中島健一父母都是日本人，後來母親遠嫁台灣，因此隨母來台居住。日本311地震時，因為自己的奶奶就是福島受災戶，看見台灣募集各種物資、善款投入賑災，讓他深受感動，這就是讓他熱愛台灣的原因。

他未來打算在台灣走上救災這條路。也預計簽下器官捐贈，假日也會到各地繼續志工服務。

風傳媒報導稱，中島健一來台多年，也為台灣付出許多。之前「Pokemon Go」當紅時，北投公園因為可以抓到「快龍」而爆紅，卻有許多玩家為了抓寶製造垃圾，中島也默默幫忙清理。台南大地震時，他也獨自前往救災現場高舉「台南加油」牌子為台南打氣。

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