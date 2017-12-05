越南司機抗議公路收費  致收費站24次暫停運作

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）越南大批司機不滿政府在前江省一條要道設置收費站，連日在站前抗議，導致收費站恢復收費5天以來共24次中斷運作，當地政府大傷腦筋。



《TVBS》報導，越南政府2014年以BOT投資模式擴建1號公路，並增建一條不經過前江省(TienGiang)街壘市(Cai Lay)中心的外環道，並在擴建的1號公路設置收費站，於今(2017)年8月1日開始收費。



但是司機認為收費站的設置位置不合理，他們車輛只經過1號公路，而1號公路並非新建提案，政府應有責任使用公共道路維修基金來維修這條公路，因此如果車輛沒有經過新建外環道，卻被收取費用，並不合理。

收費站於8月啟用後，大批司機多次以零錢繳費，拖延收費時間，表達抗議，導致交通壅塞。在此情況下，政府被迫暫時屈服，從8月中旬起停止收費，讓車輛免費通行。



當地相關部門隨後決定以30%的幅度調降車輛過站費用以及對附近民眾車輛過站採減免措施，自11月30日起恢復收費站的收費作業。



但收費站恢復運作後，司機團體的抗議活動仍然重演，司機繼續以拖延收費時間等類似手段，表達抗議，堅持要求當局把收費站遷移到附近新建的外環道。



抗議活動至今仍未平息，收費站恢復收費5天以來總共被迫24次中斷運作，影響到當地交通秩序與社會治安，成為政府大傷腦筋的問題，也受到民眾高度關注。