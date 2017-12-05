今迎入冬首波大陸冷氣團  中部以北下探13度

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合報導）中央氣象局表示，今(5)日受到入冬以來第一波大陸冷氣團影響，入夜到6日清晨為此波冷空氣溫度最低的時間點，中部以北將下探13、14度，週四略回暖，週五又有另一波冷氣團南下。

氣象局預報，今明兩天受大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部氣溫較低，北臺灣整天溫度將介於16至18度間，中南部高溫約24、25度，花東高溫只有21、22度。

而入夜到週三清晨為此波冷空氣溫度最低的時間點，中部以北將下探13、14度，稍有寒意，南部及花東只有15、16度左右，提醒大家留意天氣變化，適時增添保暖衣物。

降雨部份，由於這波冷空氣夾帶的水氣較少，迎風面的北部、東半部偶有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地方為多雲到晴的天氣。

7日(週四)為兩波大陸冷氣團間的小空檔，氣溫略回升至21、22度，其他地區可達23至27度；不過水氣逐漸變多，北部及東半部降雨機率逐漸提高，中南部地區雲量增加，山區也有局部短暫雨發生的機率。

8日(週五)另一大陸冷氣團南下，並將影響到週六(9日)至下週一(11日)，各地天氣再度轉冷，尤其中部以北最低溫仍將下探13、14度，其他地方則在15至17度間；這波冷空氣初期伴隨的水氣較多，北部及東半部陰冷有雨，中南部為多雲山區有小雨的天氣型態。

氣象局表示，週三至下週一期間將有兩波大陸冷氣團接續影響臺灣，因此迎風面的北部及東半部整週降雨機率較高，且整天氣溫都比較低，3,000公尺以上的高山也有可能降下初雪；中南部雖然天氣穩定不易下雨，不過日夜溫差大，請適時調整穿著。