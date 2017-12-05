葉門突宣布與沙國協商  前總統沙雷遭擊斃身亡

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）葉門前總統沙雷(Ali Abdullah Saleh)昨(4)日在首都沙那市(Sanna)外遭伊朗支持的叛軍「青年運動」擊斃。由於沙雷政府突然宣布與沙烏地阿拉伯開啟協商，沙雷支持者與青年運動連日在沙那激戰。



《中央社》引述《法新社》報導，沙雷領導的「全國人民大會黨」(General People's Congress，GPC)幹部證實，沙雷已於4日在沙那南方喪命。

GPC幹部塞德(Faiqa al-Sayyid)表示，沙雷和其他GPC高層幹部從叛軍掌控的首都逃離時，遭到叛軍青年運動(Huthi)攻擊，青年運動在沙那南方約40公里處攔下沙雷的4部車輛車隊，擊斃沙雷、GPC秘書長佐卡(Arif al-Zouka)及其副手阿瓦第(Yasir al-Awadi)。

塞德表示，「他(沙雷)為了捍衛葉門共和國而捐軀。」



沙雷1日突然宣布願與以沙烏地阿拉伯為首的盟軍協商，暗示若沙國停止封鎖，便脫離與親伊朗民兵「青年運動」歷時三年的結盟關係，為因被盟軍封鎖而面臨人道危機的葉門帶來曙光。2日更於電視講話中呼籲沙國盟軍解除包圍、開放機場、容許食物援助及救援傷者。

但此舉令被拋棄的盟友青年運動不滿。為支援沙雷，沙國盟軍的戰機已連續轟炸青年運動在沙那的民兵基地兩天。紅十字國際委員會表示，沙那的戰事愈演愈烈，根據3間醫院的數據，目前已知6天內至少有125人喪生，238人受傷。

葉門內戰被視為沙國和伊朗的代理人戰爭。在反政府運動「阿拉伯之春」影響下，沙雷於2012年被迫下台，由副手哈迪(Abd-Rabbu Mansour Hadi)接任；2014年，沙雷與「青年運動」合作，助其占領首都沙那，迫使哈迪出逃；雙方去(2016)年更正式結盟對抗沙國盟軍對葉門的空襲和封鎖。

然而，沙國盟軍儘管獲美國及其他西方國家支援武器及情報，三年的空襲行動卻幾乎未取得重大戰績，也未能讓流亡在外的葉門總統哈迪重新掌權，更造成數百位平民喪生，引發嚴重的人道危機。沙國久攻不下備受壓力，也有意與沙雷修好。

因此先前沙雷才在電視上發表談話表示，「我呼籲鄰國以及聯盟的兄弟們，停止入侵、取消包圍、開放機場、容許糧食救助通行並拯救傷患，我們就可以透過友好措施來開啟彼此關係新頁。」