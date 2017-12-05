合歡山降冰霰  銀白世界遊客歡呼

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）入冬首波大陸冷氣團今起影響台灣，合歡山今(5)日疑降冰霰，讓不少等雪民眾很開心。中央氣象局預報員表示，今天下半天水氣轉少，8日另一波冷氣團還有固態降水(降雪或降冰霰)機會。



《中央社》報導，強烈大陸冷氣團加上水氣影響，昨天深夜起即有遊客驅車上合歡山武嶺等雪，今天凌晨3時許合歡山下起冰霰，雨中夾雜細小的冰珠，斷斷續續下了約30分鐘，天亮後，在地面上還可看到雪白的冰霰。

許多追雪族徹夜等待，終於見到冰霰飄落都很興奮，天亮後，見到合歡山一片雪白，直呼「今年入冬的首場瑞雪終於報到了！」有人在結上一層冰的汽車引擎蓋上堆成小雪人慶祝，也有人開啟臉書直播分享降冰霰情形，氣氛high到最高點。

中央氣象局表示，今、明兩天大陸冷氣團南下，平地明顯降溫，連中、南部地區民眾也能感受冬天真的來了，中央氣象局也預報玉山、合歡山本週都有機會下雪。

氣象局表示，大陸冷氣團影響，今天各地越晚越冷，受水氣影響，合歡山區今天上午仍有固態降水機會，但下半天水氣減少，民眾若要賞雪，可能要等8日晚間另一波冷氣團挾帶較多水氣，降雪機會增加。



氣象局預報員指出，由於合歡山為無人觀測站，無法確切判斷合歡山今天為降冰霰或降雪，但因觀測到較明顯降雨量，推測降冰霰較有可能；由於水氣未到達南投南方山區，玉山截至今天清晨7時，未觀測到降雪。



交通部公路總局表示，省道台14甲線31公里處武嶺到33公里處合歡山遊客中心路段，目前路面有結冰現象，限加掛雪鏈車輛通行；南投縣警察局仁愛分局也派員警到場維持交通，呼籲民眾注意行車安全。