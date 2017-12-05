朝野大戰13小時　勞基法初審過關

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）朝野立委昨(4)日再戰勞動基準法部分條文修正草案，場內爆發多起衝突，場外勞工團體抗議不斷，聯席會歷經13小時冗長發言，民進黨團在晚上10時突然提出停止討論、修法條文全數保留提案，經表決後通過，勞基法初審過關。



中央社報導，立法院社會福利及衛生環境、經濟委員會繼續聯席審查勞基法部分條文修正草案，會議從昨上午9時開始，朝野立委就為能不能限制發言時間，發生數波推擠衝突，經表決通過，每名立委發言時間4+2分鐘。



約下午1時50分，社環委員會召委、民進黨籍立委林靜儀處理提案，停止討論勞基法第24條，並點名表決，引發在野黨不滿，再發生朝野推擠衝突。經表決，通過條文保留送院會處理。



隨後繼續處理攸關加班時數上限的第32條條文，朝野立委從下午2時起又展開冗長發言，晚間7時40分時代力量籍立委洪慈庸發言時間結束後，堅持在台上繼續質詢勞動部長林美珠。



歷經近6小時馬拉松式發言後，民進黨團再度以人數優勢再表決通過停止討論，將第32條條文保留送院會處理。



洪慈庸則持續站在發言台上發言，林靜儀雖多次「提醒」，要尊重其他立委發言權利，但洪慈庸持續在台上約2小時不願下台。



晚上10時左右，民進黨團突然提臨時提案，要求停止討論，並將剩餘未處理條文及修正動議一併保留送院會處理，在野黨立委衝到主席台前高喊反對，但抗議無效，經表決後，民進黨團以人數優勢通過提案，全案保留送交院會處理。



表決過程中，會議室突然發生斷電狀況，全場一片黑暗，引起騷動，約1分鐘後委員會才恢復電力，繼續完成表決。民進黨立法院黨團總召集人柯建銘說，當時他跟著時力籍立委徐永明，知道是徐永明關掉電源，因此趕快恢復電源開關，讓議事繼續進行。



不只立法院內爭執不斷，在立法院外，勞團一早就號召上百人到立法院群賢樓前舉行記者會，要求停止修法，勞團陸續跟警方爆發幾波推擠衝突。



隨議程牛步化，勞團也呼籲勞工下班後趕到立法院聲援，而時間越晚，抗議群眾情緒也越來越激動，晚間9時10分左右，抗議民眾占據立法院周邊的中山南路、青島東路及西路口。警方晚間10時5分左右柔性勸離，勞團也在草案出委員會後宣布解散，並宣示議案協商冷凍期一個月後要重返立法院抗議。



行政案版勞基法部分條文修正草案重點包括將每月加班上限訂為46小時，雇主經工會或勞資會議同意，得以每3個月為週期，每月最高54小時，3個月上限138小時；休息日加班時數取消「做1給4、做5給8」，改為核實計算；特休假可遞延1年，未休完應發給工資。



至於輪班間隔時間，原則11小時、例外8小時，民進黨團擬比照7休1程序，新增須經事業目的主管機關、勞動部審核等政府把關機制。

昨晚10時左右，勞團在草案出委員會後宣布解散，並宣示議案協商冷凍期一個月後，要重返立法院抗議。中央社