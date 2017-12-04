研究：口腔細菌與食道癌風險息息相關

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據最新研究顯示，口腔內的細菌除了會造成齲齒和口腔疾病外，恐會提高食道癌風險。食道癌是世界上位居第八大常見，也是全世界第六大致死的癌症，原因在於患者就診時大多是晚期，五年存活率又只有15-25%。

外電報導，美國紐約大學副教授Jiyoung Ahn表示，食道癌是個致命率甚高的癌症，迫切需要找出新的預防和早期診斷的方法，以及危險因子。以往研究顯示，口腔中造成牙周病的微生物與某些類型癌症也脫不了關係，例如頭、頸癌。

研究人員蒐集了12萬名參與者的口腔樣本，這些樣本來自於兩個大型健康研究，並後續追蹤長達10年，其中有106位罹患食道癌。Jiyoung Ahn表示，藉由這些研究可以更深入了解口腔微生物，並找出預防食道癌的方法，以便早期發現早期治療。

以下4種為可幫助維持口腔衛生的食物：