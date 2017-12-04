國防部研擬北韓飛彈警報系統

（台灣英文新聞/ 鄧佩儒 綜合報導）國防部長馮世寬及部會官員今（4）日在立法院備詢時，表示國軍隨時掌握北韓發射飛彈的情報，且國防部也正進行軟體系統實驗，未來民眾的手機將可接收到北韓發射飛彈的及時警報訊息。

北韓於上周三（29）再度發射一枚洲際彈道飛彈，其射程遠及美國首府華盛頓，儘管外媒報導，有專家認為北韓發射的導彈可能沒有上載真正的彈頭，甚至是空包彈，才能讓導彈射程有所突破，北韓官方則是釋出照片，指出上周發射的導彈是目前為止最先進的飛彈。

上周的飛彈發射距離美國總統川普（Donald Trump）宣布將北韓重新列入支持恐怖主義國家的名單中，並且將加重對北韓的制裁的消息僅約一週，挑釁意味濃厚。美國與南韓也在今日推出堪稱史上規模最大的美韓聯合軍演，預計施行至8日。



今日在立法院，針對立委詢問北韓現況，馮世寬首先表示，國軍都能掌握北韓飛彈發射的情報，且能研判飛彈降落的位址，民眾無須擔心。

馮世寬接著坦言，台灣與北韓雖然沒有直接衝突，「但台灣和周邊國家關係比北韓密切」，若是北韓與鄰國或美國發生戰爭，台灣很難拒絕提供緊急狀況處理。



最後，馮世寬指出，最重要的是要密切觀察中國的動態，要特別注重中國內陸的兵力調動，這才是台灣可能面臨的直接威脅，不能鬆懈。

另外，針對立委提問未來是否針對北韓發射飛彈一事，設置民眾手機警報推播，國防部參謀本部作戰計畫參謀次長姜振中表示，國安會已經設立機制，正在進行軟體系統實驗。